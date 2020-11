Champions: Pirlo concede una grande chance a Dybala

Rinfrancata dall’ ottima prestazione contro il Cagliari , la Juventus è già focalizzata sul prossimo impegno. Martedì sera, all’Allianz Stadium, la formazione di Andrea Pirlo ospiterà il non irresistibile Ferencvaros , per la quarta giornata del gruppo G di Champions League.

La partita contro il Ferencvaros potrebbe addirittura mettere già al sicuro la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions League. Se la Vecchia Signora dovesse vincere e il Barcellona dovesse tornare da Kiev con un risultato positivo, il pass per gli ottavi sarebbe aritmetico per la Vecchia Signora.

Andrea Pirlo punta ad una nuova grande prova da parte dei suoi ragazzi. Confermatissimo, ovviamente, CR7 ( il portoghese è in un momento d’oro ). Al suo fianco, contro gli ungheresi, potrebbe esserci Paulo Dybala.

Il tecnico bianconero pare intenzionato a dare una grande chance all’argentino che, fino ad ora, non ha ancora convinto. Turno di riposo per Alvaro Morata e maglia da titolare per la Joya (in gol all’andata , anche se in maniera fortuita).

Ritrovare Paulo Dybala è un obiettivo prioritario per Andrea Pirlo. Il talento dell’argentino è fondamentale per puntare a grandi traguardi e poter avere soluzioni offensive ancor più efficaci.

Per Paulo Dybala la possibilità di dimostrare, ancora una volta, il proprio valore e, soprattutto, per mettere benzina nelle gambe. Dovesse fare una grande prestazione, il suo nome tornerebbe in auge.

Un modo anche per non continuare a parlare del rinnovo del suo contratto che, al momento, pare congelato in attesa di segnali da parte dello stesso Paulo Dybala in campo. Contro il Ferencvaros avrà la sua chance.

OMNISPORT | 23-11-2020 08:53