Champions, polemica accesa tra Bayern e Atletico: "Teppisti"

Nel day after di Bayern Monaco-Atletico Madrid non si placa la polemica dei bavaresi che, nonostante il sonoro 4-0 rifilato ai Colchoneros, hanno lamentato l’eccessiva rudezza degli uomini allenati dal ‘Cholo’ Simeone.

Come riportato da ‘Bild’ Thomas Muller, dopo aver ricevuto un cartellino giallo, si è rivolto con queste parole all’arbitro Oliver, ritenendo che il contrasto con Trippier (nel frattempo finito a terra) non fosse da sanzionare con l’ammonizione, evidenziando lo stile duro degli avversari: “Che succede? Ehi, non può essere vero: stiamo giocando contro l’Atletico Madrid, i più grandi teppisti del calcio mondiale! E io ricevo il giallo per una cosa del genere”.

Alla fine sono stati quattro gli ammoniti tra le file dei Colchoneros, contro i due dei padroni di casa che hanno iniziato col piede giusto la nuova avventura in Champions League.

OMNISPORT | 22-10-2020 11:05