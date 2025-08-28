Champions, quanti incroci: la Juve ritrova Pogba e Huijsen, De Bruyne torna a Manchester, l'Inter contro Leoni

Il sorteggio che ha definito la fase campionato della nuova Champions regala partite imperdibili. C'è anche Huijsen sulla strada dei bianconeri, Conte sfida il 'suo' Chelsea

Champions nostalgia, vien da esclamare. Perché a leggere certi incroci, la lacrimuccia scende quasi in automatico. La Juventus ritrova Pogba; De Bruyne, nuovo idolo di Napoli, fa subito ritorno a Manchester dopo il tributo da brividi che solo qualche settimana fa gli hanno riservato i suoi ex tifosi. Ma c’è spazio pure per un’immancabile storia di mercato: l’Inter affronterà Leoni, che il Liverpool ha soffiato ai nerazzurri con un blitz in piena regola. A suon di milioni.

Champions, la Juventus contro Pogba e Huijsen

Tra le otto avversarie della squadra di Tudor c’è anche il Monaco, il club che ha deciso di scommettere su Pogba dopo la lunga squalifica per doping. Il centrocampista francese ancora non s’è visto in campo per via delle sue precarie condizioni fisiche dettate dalla lunga inattività. Pensate: l’ultima partita ufficiale del Polpo risale al 3 settembre 2023 contro l’Empoli. Da quel momento è sparito dai radar per vicissitudini che hanno a messo a serio rischio la sua carriera.

Con la Juventus non sono mancati inevitabili veleni al momento dell’addio, ma la storia non si cancella. E nella Torino bianconera Paul ha incantato, e vinto. Ritrovarlo da avversario, anche se non dovesse essere in campo, farà comunque effetto. E non è l’unico ex: Bremer e compagni se la vedranno anche con Dean Huijsen, scaricato troppo in fretta e in estate acquistato a peso d’oro dal Real Madrid. Ancora, Emre Can, Veiga e Barrenechea: quando il passato torna a bussare.

Napoli, De Bruyne torna subito a Manchester

C’è una Napoli in salsa british che s’appresta a vivere una Champions da pelle d’oca. Il riferimento è ovviamente per De Bruyne. Ibrahimovic e Kakà, le due leggende del Milan star del sorteggio che si è tenuto oggi, gli hanno regalato il ritorno a Manchester, dove ha trascorso dieci stagioni pazzesche.

Simbolo della corazzata di Pep Guardiola, il belga ha vinto tutto – sì, anche una coppa dalle grande orecchie a discapito dell’Inter -, ha segnato tanto, ma sopratutto ha deliziato il popolo citizen con assist da urlo e giocate da favola. Sarà senza dubbio una partita speciale per Kevin, diventato subito il leader dell’ambizioso Napoli di Conte. Già, anche Antonio sfiderà il suo passato. Al Maradona farà scalo il Chelsea, che, guarda un po’, ha condotto sul tetto d’Inghilterra con la Premier conquistata nel 2016/17.

L’Inter contro l’oggetto del desiderio Leoni

A Madrid, sponda Atletico, l’incontro col Cholo Simeone, ma è il big match contro il Liverpool a catturare l’attenzione dei tifosi. Tra i tanti colpi di mercato messi a segno dalla squadra di Arne Slot, che non ha davvero badato a spese per rinforzarsi, figura anche Giovanni Leoni.

Il giovane difensore centrale è stato corteggiato a lunga dai nerazzurri, prima del decisivo blitz dei Reds: 35 milioni al Parma e bye bye Italia. Con Chivu che sta ancora aspettando un centrale.