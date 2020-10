Champions, risultati: ok Liverpool, City, Bayern. Il Real si salva

Ha sofferto decisamente di più rispetto alla gara inaugurale contro l’Atletico Madrid, surclassato con un poker. Il Bayern Monaco di Flick, Campione d’Europa in carica, è comunque riuscito a vincere anche la seconda gara del girone B, contro la Lokomotiv Mosca. Stavolta Lewandowski a sorpresa a secco, con Kimmich e Goretzka decisivi. Ai padroni di casa, a quota 1 in classifica, non è bastato il goal di Miranchuk.

Non decolla l’Inter di Conte, che dopo aver pareggiato contro il Borussia Monchengladbach ha impattato anche contro lo Shakhtar in una gara senza reti. Girone B equilibrato, visto che anche il Real Madrid stenta evitando il secondo ko con Casemiro al 93′ in Germania.

Nel gruppo A l’altra sfida vede l’ Atletico spuntarla in extremis sul Salisburgo grazie a Joao Felix, il girone C è dominato dal City che rifila un tris a domicilio al Marsiglia. Porto-Olympiakos, invece, finisce 2-0.

Infine il gruppo D, quello dell’Atalanta che rimonta l’Ajax e fa 2-2, dove il Liverpool fatica più del previsto col Midtjylland: dedono Diogo Jota e Salah su rigore.

Champions League, seconda giornata: i risultati

GRUPPO A

LOKOMOTIV MOSCA-BAYERN MONACO 1-2 [13′ Goretzka (B), 70′ Miranchuk (L), 79′ Kimmich (B)]

ATLETICO MADRID-SALISBURGO 3-2 [29′ M. Llorente (A), 40′ Szoboszlai (S), 47′ Berisha (S), 52′ e 85′ Joao Felix (A)]

GRUPO B

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-REAL MADRID 2-2 [33′ e 58′ Thuram (B), 87′ Benzema (R), 93′ Casemiro (R)]

GRUPPO C

MARSIGLIA-MANCHESTER CITY 0-3 [18′ Ferran Torres, 76′ Gundogan, 81′ Sterling]

PORTO-OLYMPIAKOS 2-0 [11′ Vieira, 85′ Oliveira]

GRUPPO D

ATALANTA-AJAX 2-2 [30′ Tadic (A), 38′ L. Traorè (A), 54′ e 60′ D. Zapata (A)]

LIVERPOOL-MIDTJYLLAND 2-0 [55′ Jota, 92′ rig. Salah]

OMNISPORT | 27-10-2020 23:09