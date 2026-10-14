Champions, Sabah, la favola di Daumbauskas: con i soldi di "chi vuol esser milionario?" andò a Londra a studiare da allenatore

Prima storica vittoria in Champions League per il club azero che è nato solo nel 2017, battuto lo Slavia Praga: i segreti della panchina

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La storia ha scelto una data: ieri, 13 ottobre 2026, il Sabah ha vinto la sua prima partita di Champions League della sua breve vita, il club azero infatti è stato fondato solo nel 2017. Battuto lo Slavia Praga per 2-0 e ora si sognano anche i playoff. Tra i segreti della squadra anche la storia da Hollywood del suo allenatore, Valdas Dambrauskas.

Il successo del Sabah

Lo Slavia Praga ha lottato prima di arrendersi, ma il Sabah è stato inarrestabile. Dopo il gol annullato a Parris per un fuorigioco a dir poco millimetrico, il gol del vantaggio al 49′ con un sinistro preciso dello stesso Parris. Nel finale, all’88’, il raddoppio: Markovic esce a centrocampo per evitare una ripartenza,. Mickels recupera palla e calcia da lontanissimo, il tiro sarebbe assolutamente alla portata dell’intervento di Moses, che invece lo manca e la gara finisce 2-0.

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La storia dell’allenatore

Il simbolo del Sabah è rappresentato da un gufo e da un sole che sorge e l’alba del successo è stato proprio l’arrivo in panchina di Daumbraskas. La sua storia è da raccontare. Nel 2002, a 25 anni, Dambrauskas era un anonimo impiegato in Lituania quando decise di partecipare alla versione locale di “Chi vuol essere milionario?”. Rispose correttamente a tutte le domande e intascò 4.000 litas – la moneta in vigore prima che la Lituania decidesse di divenire il 19° stato-membro dell’Eurozona ad adottare l’Euro il 1° gennaio 2015- pari a 857 euro, “un sacco di soldi all’epoca”, ha ricordato in un’intervista al Guardian . In un periodo di crisi, quei soldi gli sarebbero serviti per comprare un appartamento nella sua città natale di Pakruojis. Invece, li usò per finanziare un’idea folle: trasferirsi in Inghilterra per diventare allenatore.

Accompagnato dalla sua ragazza (ora moglie), arrivò a nord di Londra senza contatti e con una conoscenza rudimentale dell’inglese per iniziare a studiare “Scienze dello sport” alla London Metropolitan University. Seguirono otto anni di sacrifici assoluti. Per mantenersi lavorava in un pub a Muswell Hill, consegnava giornali al mattino presto, curava giardini e faceva lavori di pulizia e lavoretti vari.

La sua dedizione non passò inosservata. Iniziò ad allenare i ragazzi in un progetto sociale a Finsbury Park, si unì alle accademie calcistiche del Manchester United con il supporto di John Shiels e prese le redini dei London Tigers, squadra semiprofessionistica, arrivando persino a disputare i turni preliminari della FA Cup , con brevi esperienze anche al Brentford e al Fulham .Nel 2010 prese un’altra decisione drastica: tornò in Lituania per guadagnare un quinto del suo stipendio come vice allenatore all’Ekranas. “Il rischio più grande nella vita è non correre rischi”, ripete spesso. La scommessa si rivelò vincente: vinse titoli con lo Zalgiris Vilnius e si costruì una reputazione internazionale in club come l’Hajduk Spalato, il Ludogorets e l’RFS .

Nel Sabah, con un calcio audace, ha spezzato l’egemonia del potente Qarabag , superando l’Hapoel Be’er Sheva nei play-off di Champions League nei minuti di recupero, ora la prima storica vittoria in Champions. Che vale anche più di quelle 4000 litas.