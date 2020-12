Champions, sorteggi: la Juve è la prima a scendere in campo

Definito il calendario degli ottavi di Champions di League: la Juventus prima delle italiane a scendere in campo in trasferta contro il Porto il 17 Febbraio (ritorno il 9 marzo); il 23 sarà la volta di Lazio-Bayern Monaco (ritorno previsto per il 17 marzo) e infine l’Atalanta, ospiterà il Real Madrid nella gara d’andata il 24 Febbraio (ritorno a Madrid il 16 Marzo)

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI DI FINALE:

Gare d’andata

16 febbraio

Red Bull Lipsia-Liverpool

Barcellona-Paris Saint-Germain

17 febbraio

Porto-Juventus

Siviglia-Borussia Dortmund

23 febbraio

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

24 febbraio

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Atalanta-Real Madrid

Gare di ritorno

9 marzo

Juventus-Porto

Borussia Dortmund-Siviglia

10 marzo

Liverpool-Red Bull Lipsia

Paris Saint-Germain-Barcellona

16 marzo

Manchester City-Borussia Mönchengladbach

Real Madrid-Atalanta

17 marzo

Bayern Monaco-Lazio

Chelsea-Atletico Madrid

OMNISPORT | 14-12-2020 16:24