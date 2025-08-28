Sorteggio Champions: i social vedono la Juventus agli ottavi, l’appello dei tifosi dell’Inter a Marotta

I supporter bianconeri preoccupati soltanto dalla trasferta di Glimt, tra i nerazzurri grande preoccupazione per le gare con le inglesi, Atletico e Dortmund: “Serve un difensore”

Grande ottimismo da parte dei tifosi della Juventus, supporter del Napoli moderatamente soddisfatti, mentre fan dell’Inter decisamente preoccupati: queste le reazioni social al sorteggio del girone unico di Champions League.

Sorteggio Champions: Juve agli ottavi per i tifosi

L’urna del sorteggio del girone unico di Champions League ha sorriso alla Juventus, anzi per i tifosi bianconeri la squadra di Igor Tudor non può fallire l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale. Questa la sintesi dei commenti juventini al sorteggio del girone unico della massima competizione europea, che vedrà Yildiz e compagni affrontare all’Allianz Stadium Borussia Dortmund, Benfica, Sporting e Pafos, mentre gli avversari in trasferta saranno Real Madrid, Villarreal, Bodo Glimt e Monaco.

Anzi, per molti tifosi la qualificazione è quasi scontata. “Se non entriamo nelle prime 8 siamo da buttare via”, commenta Ignazio su X. “Se non facciamo almeno 15 punti è meglio se non ci presentiamo più in Champions League”, aggiunge Gabriele. “Ci è andata bene pensavo molto peggio, se non facciamo stupidaggini passiamo, dai!”, scrive Francesco. “Ragazzi niente scuse, ottavi diretti possibilmente”.

Glimt unica preoccupazione bianconera

L’unica vera preoccupazione pare la trasferta di Glimt sul celebre campo in sintetico del Bodo. “Mi fa più paura la trasferta in Norvegia che quella al Bernabeu”, confessa Emanuele. “Chissà a chi partirà il crociato sul sintetico di Glimt…”, aggiunge Eren. “Se andiamo in casa del Bodo con i titolari siamo dei cretini: facciamo giocare la Next Gen o qualche bidone, ché i buoni si rompono”.

Inter, i tifosi chiedono rinforzi a Marotta

Decisamente diversa l’atmosfera sulle pagine dei tifosi dell’Inter, che ha pescato Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty in casa, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union Saint Gilloise in trasferta. Per i supporter nerazzurri, l’organico a disposizione di Cristian Chivu non è in grado di affrontare le inglesi, i Colchoneros e i tedeschi. “E meno male che eravamo testa di serie…”, commenta amaro Runnerberg. “Grazie al mercato vergognoso penso sia impossibile arrivare tra le prime 8”.

Tanti i tifosi che chiedono acquisti al presidente Beppe Marotta, soprattutto in difesa. “Fate mercato!”, commenta Andre. “Acerbi e De Vrij contro le frecce di Liverpool, Arsenal e Atletico: ma come facciamo?”, domanda Motoram. “Serve almeno un difensore forte contro questi avversari”, aggiunge Mario19. “Ma davvero pensate di affrontare questo girone col reparto geriatria in difesa?”, la domanda sarcastica di Dadand.

Napoli, tifosi fiduciosi

Non ottimisti come gli juventini, ma anche i tifosi del Napoli hanno accolto con favore l’esito del sorteggio per la propria squadra. Gli azzurri se la vedranno con Chelsea, Eintracht, Sporting e Qarabag al Maradona, mentre in trasferta sfideranno Manchester City – per i fan inglesi attesissimo il ritorno di De Bruyne all’Etihad – Benfica, Psv e Copenhagen.

“Tolto City e Chelsea le altre direi che sono partite alla portata”, il commento di Simeone su Facebook. Giuseppe concorda: “Solo City e Chelsea superiori sulla carta”. Vince esagera: “Se bisogna spararla, meglio farlo in grande: il Napoli farà 25 punti!”. Luca tiene la quota più bassa: “Il Napoli fa 18 punti”. “Copenaghen e Psv in trasferta sono alla portata, le altre tutte da giocare”, precisa Nicola.