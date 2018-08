Champions: Stella Rossa,festa a Belgrado

(ANSA) – BELGRADO, 30 AGO – La qualificazione della Stella Rossa alla fase a gironi della Champions è stata festeggiata nella capitale serba da migliaia di tifosi. Al fischio finale della partita pareggiata ieri 2-2 in casa del Salisburgo (dopo lo 0-0 dell’andata), è esplosa la gioia dei sostenitori che si sono riversati nel centro di Belgrado con cortei di auto e sventolio di bandiere. Con clacson e petardi, i tifosi della squadra biancorossa hanno celebrato un traguardo sognato da anni, da quando nel 1991 la Stella Rossa conquistò la Coppa dei Campioni a Bari contro il Marsiglia. Da stamattina in Serbia i notiziari aprono con la qualificazione della squadra alla prima fase di Champions. I media sottolineano al tempo stesso i vantaggi economici che tutto ciò comporta per il club. A complimentarsi con la squadra, fra gli altri, anche Novak Djokovic. “Bravi ragazzi, brava Stella Rossa! Avete lottato come leoni! Congratulazioni per la storica qualificazione alla fase a gironi della Champions League!”, il tweet del campione serbo.

VIRGILIO SPORT | 30-08-2018 11:29