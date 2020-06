Champions, Uefa: idea porte aperte per la finale

Dopo le buone impressioni arrivate dalla Bundesliga e a pochi giorni dal ritorno in campo di Liga, Premier League e Serie A, filtra ottimismo in casa Uefa per quanto riguarda la conclusione delle coppe europee. Il prossimo 17 giugno il Comitato esecutivo dell'Uefa si riunirà per decidere tempi e modi della ripresa di Champions League ed Europa League e secondo quanto riportato da Sky c'è addirittura l'ipotesi di giocare la finale della massima competizione continentale a porte aperte.

Si tratterebbe, al momento, di un piano embrionale, i cui dettagli andranno studiati con attenzione. L'apertura sarebbe in ogni caso parziale, con l'impianto sportivo scelto che dovrà essere adeguatamente attrezzato per ospitare l'evento in sicurezza, con le dovute precauzioni legate al distanziamento personale.

Per quanto riguarda la formula che porterà all'atto conclusivo non si esclude alcuna possibilità: la 'Bild', nei giorni scorsi, aveva riportato l'ipotesi di una 'Final eight' con finale a Lisbona, ma la scelta definitiva verrà dettata da numerosi fattori, non ultimo quello sanitario. Tra le altre città in ballo ci sono anche Istanbul, inizialmente scelta come sede della finale, e Madrid.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 21:12