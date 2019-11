Champions: urlo Juve al 93', Douglas Costa vale gli ottavi

La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions League grazie alla vittoria per 2-1 a Mosca contro il Lokomotiv. In una partita complicata per i bianconeri (nel primo tempo a Ramsey replica Miranchuk), è decisivo nella ripresa l’ingresso di Douglas Costa, che allo scadere segna la rete che regala i tre punti e la qualificazione alla Vecchia Signora.

La Juve sfrutta il regalo in avvio di Guilherme per portarsi immediatamente in vantaggio: il portiere portoghese al 3′ si impapera sulla punizione di Ronaldo e sulla respinta Ramsey segna la rete dell’1-0. I bianconeri però sprecano il favore: al 12′ i russi pareggiano grazie a Miranchuk, che di testa vince il duello con Bonucci, colpisce il palo e sulla respinta è più lesto di tutti e trova l’1-1.

La squadra di Sarri va in difficoltà, arrivano le occasioni di Zhemaletdinov, Miranchuk e Krychowiak. Dopo la mezz’ora i bianconeri riprendono campo e nel finale di tempo hanno due chance nitide con Higuain: Guilherme si riscatta dicendo no entrambe le volte al Pipita con due ottime parate.

In avvio di ripresa ancora Juventus bloccata: il Lokomotiv molto organizzato dietro si difende con ordine, e quando attacca insidia spesso la porta di Szczesny, rispondendo colpo su colpo alle azioni bianconere. Al 56′ Guilherme frusta il tentativo a botta sicura di Cristiano Ronaldo, al 61′ Miranchuk quasi sorprende il portiere polacco.

La prima mossa di Sarri è l’inserimento di Bentancur, in campo al posto di Ramsey. Poco dopo dentro anche Douglas Costa per Khedira: Sarri mette il brasiliano sulla trequarti. Nel finale fuori a sorpresa Cristiano Ronaldo: spazio a Dybala in fianco a Higuain.

La Juve non riesce però a creare pericoli con continuità, e il Lokomotiv di contro ha una chance enorme al 78′ con Joao Mario: il tiro dell’ex Inter è respinto sulla linea da Bonucci.

Nel finale esulta la Juventus: al 93′ Douglas Costa, coadiuvato da Higuain, taglia in due la difesa del Lokomotiv e fulmina Guilherme, trovando il gol della vittoria in extremis.

