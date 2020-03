Champions, Valencia-Atalanta: le probabili formazioni

Appuntamento con la storia per l'Atalanta, che stasera si gioca l'accesso ai quarti di Champions League contro il Valencia, in un Mestalla vuoto per l'emergenza Coronavirus. La squadra di Gasperini, che deve difendere il 4-1 ottenuto all'andata in casa, deve fare a meno in difesa di Toloi, infortunato. Al suo posto giocherà Djimsiti al fianco di Caldara e Palomino. Zapata potrebbe restare fuori, e l'attacco della Dea potrebbe essere composto da Ilicic e Gomez per non dare punti di riferimento agli spagnoli.

Il Valencia schiererà un 4-4-2 con l'accoppiata Guedes-Gameiro in attacco. A centrocampo l'ex Inter Kondogbia: con lui Soler, Parejo e Torres. Florenzi dovrebbe cominciare dalla panchina.

Valencia-Atalanta, ore 21

Valencia (4-4-2): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Soler, Parejo, Torres; Guedes, Gameiro. All. Celades.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.

SPORTAL.IT | 10-03-2020 13:10