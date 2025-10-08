C'è una Juventus che vince in Champions, doppietta Salvai in rimonta contro il Benfica

In Europa arrivano i primi tre punti per le ragazze di mister Canzi, che aveva intuito le insidie possibili contro il Benfica soprattutto dopo il pari della Juventus Women in Serie A, contro il Sassuolo in trasferta. Allo Juventus Stadium le bianconere sono riuscite a superare 2-1 le portoghesi. Un avvio incoraggiante, in attesa della Roma che se la vedrà con il Real Madrid in Spagna.
- Juventus-Benfica, avvio complicato
- Le parole di Canzi nel post
- Stasera la Roma
- Il calendario Champions
Juventus-Benfica, avvio complicato
L’avvio era stato complicatissimo a ridosso di un risultato non ottimale in campionato: dopo appena 6′ le portoghesi si sono portate avanti con Alves, ma la reazione della Juve non si è fatta attendere e di rimonta le ragazze hanno trovato il pari l’1-1 con Salvai. Allo scadere della prima frazione la rete annullata a Bonansea per fuorigioco di Girelli durante l’azione, ha avvisato le rivali.
Nel finale di gara arriva la zampata per le bianconere, ancora di Salvai: doppietta vincente per la centrale, che fa così volare la Juventus Women a 3 punti in classifica. Prossimo appuntamento europeo giovedì 16 contro il Bayern.
Le parole di Canzi nel post
Canzi soddisfatto, dopo il 2-1 sul Benfica: “La partenza è stata abbastanza scioccante perché abbiamo incassato un’occasione dopo pochi secondi e poi dopo pochi minuti siamo andate sotto di una rete. Le ragazze, però, hanno reagito alla grande e abbiamo giocato quasi tutta la prima frazione nella metà campo difensiva del Benfica. Abbiamo segnato una prima rete e anche una seconda poi annullata penso per questione di centimetri. È stata una bella vittoria. Ci prendiamo questi tre punti e non solo, anche la prestazione è stata di alto livello, tralasciando i primi minuti. Sappiamo che affronteremo sei squadre diverse in questa League Phase e saranno tutte partite di altissimo livello. Sarà molto motivante e ce la metteremo tutta per proseguire il nostro cammino in questa competizione. Quale squadra temo di più? Nessuna, sono tutte squadre di altissimo livello, di conseguenza sappiamo che dovremo giocare ogni gara con massima attenzione e con grande intensità”.
Stasera la Roma
La Champions è un chiaro obiettivo condiviso anche da Roma e Real, intenzionate a raggiungere nuovamente la fase a eliminazione diretta della massima competizione europea, come già avvenuto nel 2023 per le giallorosse e nel 2022 e nel 2024 per le spagnole, eliminate lo scorso anno ai quarti dall’Arsenal, che qualche settimana dopo si sarebbe laureata campione d’Europa per la prima volta nella storia.
La sfida tra le due compagini si giocherà allo Estadio Alfredo Di Stéfano, l’impianto principale (capienza di 9mila posti) della Ciudad Real Madrid, il centro sportivo delle Merengues situato nel quartiere madrileno di Valdebebas mercoledì sera 8 ottobre.
Il calendario Champions
Martedì 7 ottobre
- JUVENTUS – Benfica (18:45)
- Arsenal – Lione (21:00)
- Barcelona – Bayern Monaco (21:00)
- Paris FC – OH Leuven (21:00)
Mercoledì 8 ottobre
- Twente – Chelsea (18:45)
- Real Madrid – ROMA (18:45)
- Manchester United – Vålerenga (21:00)
- St. Pölten – Atletico Madrid (21:00)
- Wolfsburg – Paris Saint-Germain (21:00)
Calendario Juventus
- Martedì 7 ottobre (18.45) JUVENTUS-Benfica
- Giovedì 16 ottobre (21.00) Bayern Monaco-JUVENTUS
- Mercoledì 12 novembre (21.00) Atletico Madrid-JUVENTUS
- Mercoledì 19 novembre (18.45) JUVENTUS-Lione
- Martedì 9 dicembre (18.45) St. Pölten-JUVENTUS
- Mercoledì 17 dicembre (21.00) JUVENTUS-Manchester United
Calendario Roma
- Mercoledì 8 ottobre (18.45) Real Madrid-ROMA
- Mercoledì 15 ottobre (21.00) ROMA-Barcellona
- Martedì 11 novembre (18.45) ROMA-Vålerenga
- Giovedì 20 novembre (21.00) OH Leuven-ROMA
- Mercoledì 10 dicembre (21.00) Chelsea-ROMA
- Mercoledì 17 dicembre (21.00) ROMA-St. Pölten