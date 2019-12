Champions, eliminazione dell'Inter, Zanetti rincara la dose

A margine della cerimonia dei sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League, Javier Zanetti con un po’ di amarezza è tornato sull’eliminazione dell’Inter dalla Champions: “In Champions abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Nell’ultima partita non siamo riusciti a vincere per poco, adesso vogliamo essere protagonisti in Europa League“.

“Ogni partita deve essere affrontata con umiltà, speriamo di arrivare nelle migliori condizioni per andare avanti il più possibile“.

I nerazzurri sono reduci da una settimana non molto positiva: “Non ha rovinato niente, siamo contentissimi del percorso intrapreso con Antonio Conte. Siamo primi in classifica e abbiamo fatto grandi passi in avanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo”.

Le assenze di Barella, Sensi e Sanchez hanno sicuramente inciso sul rendimento degli altri giocatori: “Questo dispiace, nel momento nel quale avevamo più bisogno siamo stati penalizzati, soprattutto a centrocampo. Dobbiamo guardare avanti”.

Per ovviare al problema si potrebbe intervenire sul mercato di gennaio: “Vogliamo per prima cosa recuperare gli infortunati, poi se arriveranno alcune opportunità saremo pronti a coglierle“.

Restando in tema mercato, Leonardo ha recentemente parlato di Mauro Icardi: “Il suo futuro dipende da lui. Abbiamo ancora una mezza stagione da fare, è determinante. Si sta trovando molto bene, e io sono felice per lui. Ha trovato tante cose positive e se le merita. Penso una cosa: patti chiari e amicizia lunga, me lo avete insegnato voi italiani. Io sinceramente ho trovato un ragazzo molto disponibile che ha capito il momento e quello che poteva essere il suo futuro al Psg”.

“Si è presentato lavorando tanto e dopo fa quello che ha sempre fatto. E’ un giocatore determinante, la sua posizione è sempre quella ideale, è un vero 9 che favorisce anche il gioco. C’è una concorrenza importante che lo sta motivando così come a Mbappé, Neymar, Cavani, Sarabia” ha concluso il dirigente della società francese.

