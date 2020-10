Champions, Zapata salva l'Atalanta: Ajax rimontato

L’Atalanta impatta per 2-2 con l’Ajax al Gewiss Stadium nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini chiude sotto di due gol il primo tempo, trafitta dalle reti di Tadic (rigore) e Traoré, ma rimonta nella ripresa grazie alla doppietta di Zapata. In classifica l’Atalanta è seconda a quota 4 punti nel girone, in testa c’è il Liverpool che nell’altro match ha piegato il Midtjylland.

LA GARA

L’Atalanta crea tantissimo nel primo tempo ma si trova paradossalmente sotto all’intervallo. In avvio i bergamaschi si avvicinano al gol in più occasioni con Gomez e Ilicic, che spreca da buona posizione. I Lancieri prendono confidenza con il passare dei minuti e al 29′ trovano un rigore per fallo di Gosens su Traoré, dal dischetto Tadic non sbaglia.

La squadra di Gasperini cerca di reagire ma al 38′ subisce un altro schiaffo: in contropiede gli olandesi affondano con Neres, il cross è impreciso ma Sportiello pasticcia perdendo il pallone, Traoré ne approfitta e raddoppia.

La Dea ad inizio ripresa spinge come non mai e rimonta gli ospiti in un quarto d’ora: al 54′ Duvan Zapata dimezza lo svantaggio con un colpo di testa su cross di Gosens. Ancora il colombiano al 60′ trova il 2-2 con un destro potente, dopo essere stato servito in profondità da Pasalic.

Gli orobici attaccano a testa bassa, al 68′ Pasalic ha una grande occasione ma Onana riesce a respingere il suo destro. Gasperini cerca di dare più freschezza all’attacco, inserendo Malinovskyi per Ilicic e Muriel per Gomez.

Finale in equilibrio: entrambe le squadre sono a corto di fiato e il risultato non cambia più.

OMNISPORT | 27-10-2020 22:56