Champions, Zidane sulla finale: 'Non siamo i favoriti'

Zinedine Zidane è intervenuto nella classica conferenza stampa di vigilia prima della finale di Champions League fra il suo Real Madrid e il Liverpool.

“Siamo molto contenti di essere a Kiev. Siamo in finale per il terzo anno grazie al nostro lavoro. Dovremo dare il massimo per vincere – ha continuato il tecnico francese – in una finale non c’è mai un favorito, si parte alla pari”.

Una battuta su Cristiano Ronaldo: “Lo vedo davvero molto bene. Anche se è al 150% va bene lo stesso. Lui vive per questo tipo di partite”.

“La formazione? Devo ancora prendere alcune decisioni – ha concluso Zizou – e qualcuno per forza di cose andrà in panchina. Ma quando inizia la partita i giocatori sono sempre pronti a cambiare la gara”.

SPORTAL.IT | 25-05-2018 20:10