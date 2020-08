Chancellor vicino al Torino

Il Torino sta trattando con il Brescia l’acquisto di Jhon Chancellor. Il centrale venezuelano lascerà le Rondinelle, retrocesse in Serie B in questa stagione, e potrebbe presto firmare il contratto con il club granata, anche se le indiscrezioni di visite mediche già in programma per mercoledì sono state per ora smentite.

Chancellor, 28 anni, ha vestito in carriera le maglie di Mineros, Deportivo Lara, Deportivo La Guaira, Delfin, Anzhi e Al Ahly in Qatar.

OMNISPORT | 19-08-2020 14:36