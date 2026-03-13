La concorrente di Pechino Express ha espresso i suoi sentimenti sulla separazione dei due noti genitori, per la prima volta con un timing che non sfugge. Sia per lei sia per mamma Ilary Blasi

Quanto siano intimamente legate, Chanel Totti e sua madre Ilary Blasi trapela dal contingente, dal non detto. Perché ciò che è condiviso diventi tale, collimi palla perfezione, si è approdati alla separazione. Nel prima, la famiglia e la relazione tra Ilary e l’ex marito Francesco Totti e i loro bambini e poi ragazzi è sempre stata protetta, tutelata. Fino all’estremo, fino a quando tutto è cambiato. E anche Chanel ha fatto la sua scelta. Pechino Express arriva nel mezzo, quando sua madre – superato lo tsunami Signorini – è tornata alla guida del GF Vip e si troverà, stando al palinsesto, a sovrapporsi forse accavallarsi al format di Sky. La primogenita di Blasi e del per sempre capitano della Roma (la seconda è la piccola Isabel) ha accennato alla sofferenza legata alla separazione dei suoi genitori su TikTok, uno dei social che ha preferito e a cui ha affidato una frase che intende alludere alla sua personale condizione di figlia di genitori separati.

Chanel Totti, il debutto in tv a Pechino Express

Lo fa ora che il divorzio è imminente, quando la prima punta di Pechino viene messa in onda e c’è una mole di interviste, eventi e la conferenza che aprono un nuovo mondo, una prospettiva differente di Chanel rispetto a social e media in coppia con Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota manager di Ilary e di Michelle Hunziker e molti altri, già disinvolto e a suo agito davanti al microfono. Adesso tocca a lei, attribuirsi un nuovo ruolo, archiviata la scuola e sancito il suo ingresso nello showbiz con una prospettiva fresca e diversa pure rispetto a mamma Ilary, la quale alla sua età aveva già un curriculum importante.

Il divorzio Totti-Blasi

Eppure anche nella clip di presentazione, Chanel parte dall’evento che reputa determinante, nella sua esistenza condividendo un aspetto privato della sua famiglia: “abbiamo voluto anticipare il pubblico”. “Caratterialmente ho preso tutto da mamma mentre esteticamente, come si può vedere, tutto da papà”, dice Chanel Totti prima di entrare al centro della questione.

“Una cosa che è stata difficile è stata la separazione. Nessuno vuole avere i genitori separati: non è stato facile, ma la gente non sa. Ti può toccare fino a un certo punto”, ha ammesso nella clip de I Raccomandati.

Le separazioni sono e rimangono tali. Vicende private dolorose, che incidono su chi è coinvolto dal coinvolgimento inevitabile: ridisegnano equilibri, nuovi affetti. E impongono una crescita non sempre lineare, ma costruita attorno a quegli ostacoli e alle piccole cose che vanno ricostruite. La separazione Totti-Blasi, per quanto riguardi due personaggi pubblici, è comunque segnata anche da queste componenti.

Ilary Blasi alla guida del GF Vip rinnovato

Una ammissione epocale, alla vigilia delle prossime udienze e del debutto di Ilary su Canale 5 alla guida del suo Gf Vip. Ilary Blasi è impegnata sul fronte del video come non mai, dopo la separazione da Totti. Il 13 marzo incomincia il capitolo Open House del GP Vip, per sancire anche dal punto di vista autoriale il passaggio a una nuova era della produzione, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli opinioniste e commentatrici.

La versione di Ilary ci suggerirà se il suo rientro alla guida di un programma di punta Mediaset sarà un beneficio, un valore aggiunto o il format è definitivamente superato.