La secondogenita di Ilary Blasi, impegnata nel GF Vip, e Francesco Totti ospite a Verissimo in onda il 19 settembre per la sua prima intervista con Silvia Toffanin: i genitori, il divorzio, il nuovo amore della mamma

Figura sempre più al centro dell’agenda mediatica, capace di influenzare una generazione con la dilagante tendenza a replicare il suo nome, un adventure game nel curriculum come Pechino Express. Non è che l’avvio per Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco e della conduttrice televisiva Ilary Blasi, la quale sta costruendo una sua propria identità per emanciparsi da quel pregiudizio che la vorrebbe solo e solamente nota per i celebri genitori. Della loro separazione, delle recenti seconde nozze della madre con Bastian Muller a Ravello e di quel che la attende ha risposto a Verissimo, ospite di Silvia Toffanini, giornalista e presentatrice la quale conosce la secondogenita di Ilary&Totti dalla nascita e che ha partecipato al nuovo matrimonio.

Chanel Totti, la sofferenza per la separazione

La consapevolezza di potersi costruire una sua propria professionalità sui social appartiene alla stessa storia di Chanel, incominciata quando adolescente ha costruito i suoi account, individuato i temi e quindi scelto il pubblico a cui rivolgersi soprattutto su Instagram e Tiktok. Un percorso ijn divenire, che l’ha condotta attraverso momenti difficili come la rottura tra Ilary Blasi e Totti. “La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male”, ha ammesso a distanza di alcuni anni e al divorzio effettivo della coppia. Nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 19 settembre a Verissimo, ha ricostruito le emozioni e le sensazioni vissute da figlia, quando si è consumato lo strappo definitivo tra l’ex numero 10 della Roma e della Nazionale e Ilary Blasi.

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Il secondo matrimonio di Ilary e Bastian

“Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere”. Chanel ha deciso di soffermarsi anche sul recente matrimonio tra Ilary Blasi e l’imprenditore tedesco Bastian Müller: “Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo”, ha spiegato la secondogenita degli ex coniugi che ha preso parte all’evento come il resto della famiglia.

ANSA

Le nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller

L’ombra dei genitori

Nel corso dell’intervista, Chanel ha riferito anche che cosa ha significato per lei bambina portare quel cognome a Roma, città che ha idolatrato suo padre fino a creare una certa aspettativa su di lei, forse. “Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’”. Molte volte mi sentivo a disagio”.

“Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta”. Considerazioni che potrebbero essere contestualizzate e riviste attraverso un’ottima inedita, se consideriamo come Cristian abbia deciso di chiudere con il calcio giocato dopo aver tentato la via del professionismo e come la stessa Chanel sia stata osservata con una certa attenzione, pur contemplando che fare i social non è lavorare in televisione. L’uno non esclude l’altro, ma sovrapporre competenze non condurrebbe a una analisi adeguata.

ANSA

Alla presentazione di Pechino Express

Il desiderio di maternità

Più che sul versante professionale, componente che nelle anticipazioni non trova ulteriore spazio si abbandona a una confidenza che suona come un tributo d’amore e riconoscenza anche per i suoi genitori.

“Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”.