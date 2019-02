Jeremy Chappell e Randy Culpepper battono cassa.

I due ex Cantù, attraverso i propri social ricordano che attendono i soldi della passata stagione: anche i due americani si augurano che la trattativa per la cessione della società brianzola vada a buon fine.

Chappell ora gioca a Brindisi, ed è a Firenze per la Final Eight di Coppa Italia, mentre Culpepper chiuderà la stagione in Turchia con l'Afyon Belediyespor

SPORTAL.IT | 15-02-2019 11:10