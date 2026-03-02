Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi, tutte le foto e i video del matrimonio. Rinuncia per F1 e la Ferrari

Nozze celebrate a Monte-Carlo per il ferrarista che rinuncia al viaggio di nozze per il Gp di Melbourne in calendario in Australia

La F1 attendeva da quando Charles Leclerc aveva inondato con la sua romantica proposta, con anello e rose, i social che si celebrassero le nozze tra il pilota e la sua fidanzata, Alexandra Saint Mleux, in puro stile Ferrari.

Nulla lasciato all’improvvisazione, nella cerimonia civile che ha unito la coppia in un romantico sì alla vigilia dell’apertura del Mondiale di Formula Uno, a suggellare un rapporto intenso, sentito e ribadito dal monegasco con gesti che evidenziavano quanto fosse ormai imminente la cerimonia avvenuta nel Principato, a festa per l’intero giorno a causa di uno degli eventi mondani più rilevanti dell’anno.

Matrimonio Leclerc-Saint Mleux prima della F1

La cerimonia, celebrata il 26 febbraio, è stata accompagnata da una certa discrezione se non per la Ferrari incredibile che ha accompagnato al Municipio la coppia, una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 notata 8era inevitabile) per le strade di Monte-Carlo, che ha evocato il mito e indotto al sogno considerata la prossimità della data con il Mondiale di Formula 1 che partirà questo weekend.

Ma Charles Leclerc non mancherà a nessuno degli appuntamenti con circoletto rosso sul calendario. Rassicuriamo i tifosi e gli appassionati: il ferrarista si recherà presto a Melbourne, e sicuramente saprà a chi dedicare un ipotetico risultato all’Albert Park.

Foto e video condivise oggi, prima della partenza

Sui social, oggi lunedì 2 marzo, Leclerc ha condiviso video e foto – a pochi giorni dalla cerimonia con rito civile – che mostrano Alexandra raggiante nel suo abito bianco a sirena interamente di pizzo, ricercato e prezioso tempestato da cristalli che mostra le spalle della sposa, la quale ha raccolto per l’occasione i capelli in uno chignon rigoroso che ha evidenziato la gioia e il sorriso sul suo viso.

Scelta analoga per Leclerc che ha vestito un completo chiaro con cravatta grigio-perla.

Partenza confermata

Nonostante, dunque, il lieto evento il pilota monegasco non partirà per il viaggio che segue, di norma, alle nozze per disputare la gara in programma a Melbourne e che apre ufficialmente la stagione 2026.

Le difficoltà, causate dalla guerra in Iran e le relative rappresaglie e azioni ulteriori che hanno allargato il conflitto, hanno tardato ma non impedito che arrivassero in Australia per il GP addetti ai lavori e giornalisti, considerata la chiusura dello spazio aereo sul Golfo Persico. Leclerc si ricongiungerà, dunque, ai compagni di scuderia e prenderà parte alla gara mantenendo gli impegni di scuderia. Poi, potrà ritagliarsi una piccola sosta. A tempo debito.