Charles Leclerc alla ricerca del compromesso vincente

Charles Leclerc è alla ricerca del compromesso vincente per continuare a volare dopo le splendide prestazioni degli ultimi tre Gran premi.

"La mia giornata è stata intensa ma nel complesso positiva – ha detto venerdì a Sochi -. Abbiamo ancora del lavoro da fare in vista delle qualifiche, mentre sono soddisfatto a livello di passo gara. Le caratteristiche della pista possono ingannare perchéil Sochi Autodrom propone diverse curve simili tra loro. Ma trovare l'assetto vettura ideale non è affatto facile perche' il primo e il secondo settore sono veloci e così, quando arrivi nel terzo, le gomme non sono già più in condizioni ottimali".

SPORTAL.IT | 27-09-2019 20:21