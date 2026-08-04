Charles Leclerc e sua moglie Alexandra presto genitori: le foto in vacanza non lasciano dubbi...

Il pilota della Ferrari è pronto ad allargare la famiglia: dopo settimane di voci non confermate, gli scatti delle vacanze della coppia monegasca non lasciano spazio a molti dubbi

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Se sarà azzurro o rosa è presto per saperlo, ma in casa Leclerc c’è un fiocco destinato ad arrivare molto presto. E poco importa se il papà l’avrebbe voluto rosso, come il colore della sua Ferrari: il pilota monegasco e la moglie Alexandra Saint Mleux diventeranno genitori, come le foto scattate dagli immancabili paparazzi durante le vacanze della coppia nelle acque della Sardegna hanno inequivocabilmente dimostrato. Anche perché da tempo nel paddock girava voce che la signora Leclerc fosse in dolce attesa: abiti un po’ più larghi del solito lasciavano presupporre che ci fossero dei cambiamenti in vista per la famiglia monegasca, che a questo punto non potrà più nascondere l’evidenza.

Manca solo l’ufficialità, ma gli scatti sono evidenti

Le immagini scattate durante la vacanza nel Mediterraneo non lasciano dubbi: il pancione di Alexandra è fin troppo evidente e la sensazione che si può trarre dagli scatti è quella di un’attesa serena, vissuta lontana da clamori e rumors. In attesa dell’annuncio ufficiale della gravidanza si può soltanto immaginare quello che passa per la testa del pilota della Ferrari, che in questa stagione ha ritrovato l’ebbrezza della vittoria nel gran premio di Silverstone dello scorso 5 luglio (vittoria che mancava da due stagioni) e che in qualche modo sente di poter recitare un ruolo di prim’attore nella seconda parte di stagione, con le Rosse di Maranello tornate quantomeno competitive (sebbene Mercedes sia comunque superiore).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E a riprova di un buon momento, la notizia della dolce attesa della moglie, sposata lo scorso 28 febbraio con una suggestiva e sobria cerimonia nel Principato (indimenticabile però il viaggio per le strade cittadine a bordo di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957), è quanto di meglio Charles potesse chiedere alla vita.

Resta semmai soltanto da capire quando è previsto il lieto evento: sul web c’è chi si è lanciato a predire una nascita entro la fine dell’anno, dal momento che il pancione della signora Leclerc lascerebbe presupporre una gravidanza in essere ormai da diverse settimane.

Da tre anni coppia fissa, le nozze lo scorso 28 febbraio

Charles e Alexandra fanno coppia dal 2023. E proprio tre anni fa, in questo stesso periodo di vacanze estive, la coppia era stata immortalata per la prima volta a bordo di uno yacht, di fatto confermando i primi rumors sulla loro relazione che avevano preso piede all’inizio dell’estate.

Nel novembre dello scorso anno Charles aveva deciso di fare la proposta di matrimonio alla compagna, con l’ausilio del loro bassotto Leo, nell’occasione “ambasciatore” del messaggio recapitato alla futura signora Leclerc (che dopo le nozze ha deciso di prendere il cognome del marito, annettendolo a quello Saint Mleux).

Ora, a pochi mesi dalle nozze, la famiglia è pronta ad allargarsi: in attesa dell’annuncio ufficiale, atteso magari nel week-end di Zandvoort, le foto non lasciano spazio a molte interpretazioni.