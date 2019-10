Charles Leclerc frusta la Ferrari

Dopo tre vittorie consecutive in Belgio, a Monza e a Singapore e il terzo posto a Sochi, per la Ferrari la rincorsa al podio a Suzuka si annuncia in salita. Questo l'esito del venerdì di prove libere del Gp del Giappone.

Peraltro la seconda sessione potrebbe anche valere come griglia di partenza qualora non fosse possibile scendere in pista neppure domenica mattina, quando sono state messe in calendario le qualifiche ufficiali, dopo la cancellazione della giornata di sabato a causa del previsto arrivo del ciclone Hagibis.

Fatto sta che le Ferrari di Vettel e Leclerc sono attardate e che, per una volta, il tedesco e il monegasco concordano sulle difficoltà delle Rosse: "Manco ancora un po' di guida, devo lavorare sulla performance, non abbiamo abbastanza grip – ha ammesso Leclerc – Non siamo a livello delle Mercedes, e anche le Red Bull sembrano molto forti.

"Non ho ancora guardato il passo di tutti – ha aggiunto – Il mio non sembrava male, soprattutto rispetto alle Red Bull mentre siamo ancora lontani dalle Mercedes. Vediamo, non so quali saranno le condizioni domenica mattina ma la pista bagnata potrebbe aiutarci".



SPORTAL.IT | 11-10-2019 12:15