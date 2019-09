Charles Leclerc guarda avanti senza paura, forte di una striscia positiva di risultati di altissimo livello.

"La pista di Sochi è decisamente impegnativa dal momento che propone un mix di lunghi rettilinei e un gran numero di curve, specie nell'ultimo settore – racconta il ferrarista -. Non vedo l'ora di salire in macchina per capire se la vettura sarà performante anche qui come lo è stata nelle ultime settimane. L'atmosfera a Sochi è speciale, perché gareggiamo tra gli impianti delle Olimpiadi. Il fatto di gareggiare in luoghi così importanti per lo sport e tanti atleti di tutto il mondo rende questo circuito molto speciale".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 15:22