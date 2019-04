Charles Leclerc lancia la sfida a Sebastian Vettel

Charles Leclerc sogna la sua prima vittoria in Formula 1 in Azerbaigian.

Il circuito di Baku piace moltissimo al 21enne monegasco, come sostiene lui stesso: "È una delle mie piste preferite. Non ho immaginato se sarà anche quella su cui conquisterò il primo successo in F1 ma mi trovo a mio agio nei cittadini, dove quasi si toccano i muri. Qui ho fatto molto bene in passato e spero di ripetermi".

Alla domanda se pensa di poter battere Sebastian Vettel, risponde così: "Domanda difficile. È ancora molto presto; il potenziale c’è, però poi bisogna metterlo in pista attraverso il lavoro di ogni giorno, di ogni weekend".

SPORTAL.IT | 25-04-2019 17:04