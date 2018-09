Charles Leclerc pronto per la Ferrari

Charles Leclerc ha le idee molto chiare e lo ha confermato in un'intervista concessa al 'Corriere della Sera'. "In questa stagione dovevo essere realista. Non potevo dire 'Voglio vincere il titolo'. Dovevo crescere con la squadra e ci sono riuscito. Mi piace mettere l'asticella più in alto possibile, così se non ce la fai a superarla almeno ti avvicini" ha raccontato l'attuale pilota della Alfa Romeo Sauber.

"Non dite che nel 2019 vado per vincere il Mondiale, anche se mi piace pormi degli obiettivi molto elevati" ha aggiunto il futuro compagno di squadra di Sebastian Vettel in Ferrari.

Sul Mondiale in corso, infine, Leclerc si è sblianciato. "Anche se ci sono 40 punti di distacco (tra Hamiton e Vettel, ndr) la partita non è chiusa"a ha affermato.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 11:55