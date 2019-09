Conquistata la prima vittoria in Formula 1 nella seconda parte di una stagione che lo aveva già visto sfiorare il successo in almeno altre due occasioni, Charles Leclerc si sente liberato da un peso ed è pronto a vivere un finale di Mondiale da protagonista.

Il pilota monegasco ha parlato a 'Sky Sport' a margine dell’evento “90 anni di emozioni”, svoltosi in Piazza Duomo a Milano per festeggiare i 90 anni della Ferrari: “É impressionante vedere così tanta gente e tutti in rosso. L'anno scorso era già stato molto bello guidare per l'Alfa Romeo, un team italiano, a Monza, ma adesso non riesco a immaginare cosa possa significare farlo con la Ferrari".

"La vittoria era un momento che aspettavo e che sognavo da bambino, ora ho avuto un po' di tempo per realizzare quello che è successo, ma non troppo perché adesso sono concentrato su Monza. La prima vittoria in Formula 1 è un momento molto atteso, soprattutto quando sei alla Ferrari, è una liberazione per me ed è importante anche per il team".

Il circuito brianzolo non è però il più amato da Charles…: "La mia pista preferita è Montecarlo, perché è il mio Gp di casa, ma mi piacciono i circuiti cittadini".

SPORTAL.IT | 04-09-2019 17:23