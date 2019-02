Charlie Recalcati dice comunque 'Olimpia'

Charlie Recalcati, in un'intervista concessa a 'Repubblica', dice 'Olimpia Milano' per la corsa allo scudetto. Nonostante quanto successo a pochi giorni fa.

"In Coppa Italia è più facile rispetto ai playoff che una grande come Milano cada – racconta l'ex coach della Nazionale, di Cantù e Varese, tra le altre -. Perché si gioca tutto su una partita e perché le altre giocano con i nervi distesi. Abbiamo avuto tre giorni intensi a Firenze, molto belli da molti punti di vista, non ultimo quello del pubblico, caldissimo, in una città che da troppi anni non ha una squadra in A per cui tifare".

SPORTAL.IT | 22-02-2019 11:35