Charlie Recalcati punge la Fortitudo

Il ritorno in Italia di Marco Belinelli è il tema del momento nel basket italiano.

Una riflessione sull’argomento è arrivata anche da Charlie Recalcati, che in un’intervista concessa a ‘La Repubblica’ ha elogiato il colpo della Virtus: “Belinelli porta esperienza, oltre che voglia di vincere e leadership. Effettivamente sono in tanti, ma non credo che l’organico ampio sarà un problema per la Virtus, perché Sasha ha l’esperienza per gestire la situazione”.

Da ex coach della Fortitudo arriva anche un rimprovero ai tifosi dell’Aquila: “Capisco la rabbia dei fortitudini, ma questo è il lato negativo di una città che vive la rivalità con troppa esasperazione. Nel 2003 quando passò dalla Virtus alla Fortitudo ci fu meno clamore: allora era un ragazzino, poi è diventato un giocatore importante”.

L’ex ct della Nazionale italiana estende poi l’analisi al momento della pallacanestro italiana: “L’operazione fa bene a tutto il movimento, ma non deve restare fine a sé stessa, perché anche prima del Covid la situazione non era rosea. Serve riformare, sperimentare. Il basket è stato lo sport che ha importato i playoff, poi più nulla. Ci si accontenta di giocare senza costruire niente”.

OMNISPORT | 28-11-2020 12:46