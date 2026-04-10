La figlia di Carolina di Monaco ancora una volta in tribuna acanto allo scrittore francese per tifare Sinner da tempo residente nel Principato di Monaco

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Come e più di ieri, Charlotte Casiraghi emerge dalla moltitudine del pubblico monegasco accorso per assistere alla partita più vibrante del programma odierno del torneo di Montecarlo, l’appuntamento che vede Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime. L’italiano ha sedotto la figlia di Carolina, reduce dalla presentazione del suo libro la quale non ha mancato il quarto più avvincente e atteso di uno degli sportivi più stimati e residente nel Principato. Charlotte siede anche questo pomeriggio accanto allo scrittore Nicolas Mathieu, al quale sarebbe vicina da circa due anni. Entrambi attenti, partecipi hanno mostrato qualche evidente favoritismo per Sinner, italiano ben conosciuto a Monaco. Sotto il sole incredibile della Costa Azzurra, più nulla da nascondere per la primogenita di Carolina e l’autore francese che, però, siede lontano dal Principe Alberto, anch’egli presente oggi.

Charlotte Casiraghi non manca per Sinner-Auger Aliassime

L’apparizione pomeridiana di giovedì aveva suggerito un qualche spiccato interesse di Charlotte non solo per il tennis, ma per il campione italiano residente da tempo a Montecarlo per via della vicinanza alla cittadina di Bordighera dove aveva incominciato il suo percorso. Oggi Jannik Sinner è più vicino all’obiettivo della vetta del ranking e anche per il Principato c’è una qualche forma di entusiasmo da mettere in conto. Una sorta di beneficio riflesso, derivante dal ritorno del talento italiano che ha casa qui e vive abitualmente qui.

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Dal suo punto di osservazione privilegiato, Charlotte Casiraghi (occhiali scuri e un blazer elegante ma discreto) ha sottolineato con Mathieu i colpi clou della partita e applaudito con trasporto a ogni occasione. Ha mostrato partecipazione, quasi apprensione, nel seguire Jannik in campo, dalla tribuna che le è stata riservata nello stadio Court Ranieri III. Pur non azzardando alcun gesto plateale, possiamo ipotizzare che Charlotte, accanto al presunto compagno Nicolas Mathieu, sostenga Sinner.

Mathieu accanto a Charlotte, lontana da Alberto

Vicina a Mathieu ma lontana dal Principe Alberto, il quale ha seguito con la consueta passione sportiva dalla tribuna riservata il prestigioso Masters 1000. La grande dedizione e attenzione allo sport e al tennis, da parte di Alberto è nota e la stessa presenza alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ne è stata testimonianza concreta.

Charlotte, con il compagno, non sedeva accanto allo zio ma poco distante da lei si riconoscono la sorella Alexandra di Hannover, grande sportiva a sua volta e nota per il suo amore per il pattinaggio di figura che l’ha condotta ad accompagnare di recente il Principe a Milano e a Cortina.

Come si nota, Charlotte e Mathieu mantengono una certa discrezione. Pur essendo la loro relazione nota, non si presentano a occasioni ufficiali mantenendo separati i ruoli.

A metà febbraio 2024 era stato il settimanale Gente a ritrarre la coppia costituita da Charlotte e lo scrittore entrare nell’appartamento di lei nel VI arrondissement della Ville Lumiere, a siglare un patto. Un’unione che coincide con la conclusione del suo rapporto con Dimitri Rassam, suo marito dal quale, però, non ha mai formalizzato in via effettiva la separazione dopo un lungo rapporto e la nascita del suo secondogenito, Balthazar. Anche Voici aveva pubblicato alcuni scatti, accompagnati da indiscrezioni sulle ragioni dell’allontanamento tra la figlia di Carolina e il produttore.

Il non detto e il tifo per Sinner che unisce

Charlotte non ha mai parlato in maniera particolarmente dettagliata delle sue relazioni, preferendo la discrezione. O la libertà e così è stato anche per le sue gravidanze, molto riservate. Sceglie, decide e si mostra senza fornire altro materiale.

Il tifo per Sinner fa eccezione, conduce sia Charlotte sia Mathieu a prendere posizione senza timore o particolari cautele rispetto a quel che è stato fatto fino a questo momento. Possiamo sperare di rivederli anche per la semifinale di Jannik. Stesso posto, stesso Sinner.