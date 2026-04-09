La figlia di Carolina di Monaco si mostra con lo scrittore che da circa due anni viene indicato come il suo nuovo compagno dopo la fine della relazione con

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La sua figura, elegante quanto eterea, si individua nella moltitudine del pubblico monegasco accorso per assistere alla partita meno prevedibile dall’inizio del torneo di Montecarlo, appuntamento cardine nel programma del campione italiano che ha superato Thomas Machac in tre set. Jannik Sinner ha sedotto già il Principe William, Kate Middleton tanto quanto i loro figli, George, Charlotte e Louis. E anche l’inimitabile Charlotte Casiraghi, la quale ha deciso di esporsi oltre il dovuto per seguire la partita più avvincente della giornata sotto il sole incredibile della Costa Azzurra.

Charlotte Casiraghi a Montecarlo per Sinner

Che fosse una presenza possibile lo si poteva intuire, ma che Charlotte fosse così appassionata e seguisse dal vivo Sinner non era affatto scontato per la figlia di Carolina e l’indimenticabile Stefano Casiraghi, l’imprenditore brianzolo scomparso in un incidente di offshore nelle acque antistanti Saint-Jean-Cap-Ferrat segnando il destino della principessa e dei loro tre figli. Andrea, Pierre e, appunto, Charlotte.

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Ha mostrato partecipazione, quasi apprensione nel seguire Jannik in campo, dalla tribuna che le è stata riservata nello stadio Court Ranieri III. Un match denso di avvenimenti, appesantito dal caldo afoso che ha interessato la Costa Azzurra e che ha compromesso anche la tenuta del campione azzurro il quale a chiesto l’intervento medico per un calo fisico, come ha poi spiegato ai microfoni.

Il tuto seguito con attenzione dalla stessa Charlotte, accanto al presunto compagno, lo scrittore francese Nicolas Mathieu.

Nicolas Mathieu accanto a Charlotte

Charlotte l’inquieta, ma altrettanto riservata agli occhi dei media e anticonformista nipote di Alberto di Monaco, ha scelto di seguire proprio Sinner anche per mostrarsi in una rara apparizione pubblica con lo scrittore Nicolas Mathieu, assai noto in Francia meno in Italia al quale si accompagnerebbe (condizionale d’obbligo, ma le foto sono datate) da circa due anni.

A metà febbraio 2024 era stato il settimanale Gente a ritrarre la coppia costituita da Charlotte e ritrarre lo scrittore entrare nell’appartamento di lei nel VI arrondissement della Ville Lumiere, a siglare un patto. Un’unione che coincide con la conclusione del suo rapporto con Dimitri Rassam, suo marito dal quale, però, non ha mai ufficializzato in via effettiva la separazione dopo un lungo rapporto e la nascita del suo secondogenito, Balthazar.

I rumors sulla loro relazione

Anche Voici aveva pubblicato alcuni scatti accompagnati da indiscrezioni sulle ragioni del loro allontanamento su cui i ricami di parole e rivelazioni di insider proseguono, alla ricerca di una qualche certezza. Charlotte non ama parlare della propria vita privata. Sceglie, decide e si mostra senza fornire altro materiale. Oggi la sua uscita per Sinner svela come il rapporto con Mathieu sia continuativo, presente. In qualunque modo preferisca definirlo.