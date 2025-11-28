Quanto emerso, nell’inevitabile sintesi giornalistica, e che verte sull’eventuale blocco del mercato invernale a carico di Napoli, Atalanta, Lazio (le cui operazioni sono di fatto già bloccate per lo sforamento dell’indice di liquidità e gli altri parametri), Fiorentina, Torino e Genoa non esplicita del tutto il significato del nuovo parametro. La sessione di gennaio, finestra di riparazione, rischia di essere pregiudicata a seguito dell’impatto dell’indicatore di Costo del lavoro allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Le società di Serie A colpite dall’impatto

Le società di Serie A investite dalle conseguenze sarebbero sei, allo stato attuale, e si tratterebbe del Napoli più le altre citate che, per operare sul mercato, sono chiamate ad attuare plusvalenze o nuovi apporti di capitale, per intenderci utili a effettuare acquisti e cessioni. Per la sola Serie A, sarebbero toccate e dunque “bloccate” nella prossima finestra utile le seguenti società in base alla revisione di questo indicatore:

Napoli,

Atalanta,

Lazio,

Fiorentina,

Torino,

Genoa.

Partiamo dal comprendere meglio l’origine e in che cosa consiste, quindi, questo indicatore che la FIGC indica e che deve essere rispettato in ottemperanza alle norme in materia.

Nel marzo del 2024 è stato votato infatti un piano voluto dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha definito l’addio all’indice di liquidità e l’adeguamento a un parametro internazionale, il CLA, appunto accolto da direttive specifiche, ad hoc.

Il nuovo parametro

L’indicatore in questione, CLA, scenderà da 0,8 a 0,7 a partire dalla sessione estiva dei trasferimenti e per favorire l’investimento sui vivai, nonché la valorizzazione dei calciatori selezionabili per le Nazionali Azzurre, saranno esclusi dal numeratore il costo e i relativi ammortamenti dei calciatori italiani Under