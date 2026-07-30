La ricostruzione della scomparsa di Banda che sta tenendo banco in casa salentina

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Lameck Banda è ormai un caso. Che fine ha fatto il giocatore del Lecce? Dopo aver esercitato l’opzione di rinnovo unilaterale presente all’interno del contratto con l’esterno offensivo classe 2001, il club salentino non è più riuscito a mettersi in contatto con il ragazzo. Se inizialmente si temeva che per Banda ci potessero essere problemi personali in Zambia, dove è stato avvistato e fotografato nei giorni scorsi, ora sono emerse nuove informazioni sul giocatore, che starebbe bene ma non sarebbe intenzionato a fare ritorno in Italia.

Caso Banda, che fine ha fatto il giocatore del Lecce: la ricostruzione

La vicenda Banda si infittisce, ma proviamo a ricostruire quanto successo in queste settimane. Il contratto del giocatore scadeva lo scorso 30 giugno, ma il Lecce ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo unilaterale prevista dal precedente accordo, prolungando fino al 2027. Il 25enne, al pari dei compagni di squadra, avrebbe dovuto presentarsi lo scorso 12 luglio per le visite mediche di rito, ma ciò non si è verificato. Il motivo? Inizialmente, per problematiche legate al passaporto, riferite dal suo procuratore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attesa infastidisce il Lecce, in ritiro in Austria dal 15 luglio e ancora orfana di notizie sulla situazione di Banda a due settimane dal via della pre-season. I salentini, in un primo momento, avevano interpretato la scelta del calciatore come una presa di posizione per facilitare la cessione all’Al-Fateh, club saudita che si era fatto avanti già nel mese di giugno per il classe 2001. Maxi offerta per Banda, ma proposta economica non sufficiente per la società presieduta da Saverio Sticchi Damiani.

Le settimane passano e di Banda nemmeno l’ombra, ad eccezione di una fotografia e di un avvistamento registrati all’aeroporto di Lusaka, capitale dello Zambia, insieme a sua moglie. Un segnale positivo? Forse. Stando alle informazioni riportate anche dal network Cronache di Spogliatoio, infatti, il giocatore non ha mai realmente lasciato la propria nazione d’origine, non raggiungendo il Salento.

Banda, dunque, è attualmente in Zambia e al Lecce non resta che aspettare, per capire quali siano le reali condizioni del ragazzo e, di conseguenza, come muoversi sul mercato. L’offerta dell’Al-Fateh, intanto, è di fatto “scaduta”, considerando che i dirigenti della compagine saudita hanno virato su profili che presentano caratteristiche simili a Banda. E, ad oggi, i contatti sono stati azzerati anche con i suoi procuratori. La situazione resta tanto delicata quanto complessa.

La preoccupazione del ds Trinchera e del presidente Sticchi Damiani

Banda non è più tornato a Lecce dopo la fine della stagione sportiva 2025/26, non rispettando quanto indicato dal club in vista della nuova pre-season. Prima la volontà del club di risolvere il tutto con una multa per motivi disciplinari, poi il cambio di strategia comunicativa, una volta comprese le difficoltà della situazione. Il presidente Sticchi Damiani, infatti, accennava ai suddetti provvedimenti fino a pochi giorni fa, mentre ora spera “non ci siano cose più gravi“ di cui il Lecce non è a conoscenza, adottando una comunicazione più morbida.

Sulla stessa linea d’onda il direttore sportivo del Lecce, Trinchera, intervistato dal Corriere della Sera: “Iniziamo ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio. C’è altro dietro, non il mercato. Sono due settimane che non abbiamo più sue notizie, così come non ne hanno i suoi agenti. Inizio a pensare che dietro non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa. Ma qualche problema personale. Anche perché la squadra che lo voleva è andata oltre facendo offerte ad altri calciatori: non sarebbe più intenzionata a prenderlo”, ha confermato il dirigente salentino, facendo riferimento all’Al-Fateh.

La svolta: Banda rintracciato dal Lecce ma non vuole tornare in Italia

Nella giornata di oggi, giovedì 30 luglio, la possibile svolta. Lameck Banda sarebbe stato rintracciato dal Lecce tramite una terza persona. A riferirlo è stato il giornalista Vittorio Murra nel corso della trasmissione Pianeta Lecce Calciomercato: il calciatore avrebbe innanzitutto fatto sapere di stare bene, visto che destavano preoccupazione le sue condizioni di salute. E il futuro? Non in Italia. Banda, infatti, sarebbe stato chiaro al telefono con questa terza persona, ribadendo la sua volontà di non giocare in Serie A e con la maglia giallorossa.

L’attaccante non ha fornito nessuna motivazione in merito a questa scelta, lasciando aperti diversi punti interrogativi su una vicenda che continua ad apparire piuttosto delicata. Al momento, però, c’è un contratto in essere fino al 30 giugno 2027 e prima o poi sarà necessario sciogliere le riserve e trovare una soluzione.