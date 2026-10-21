Che fine ha fatto Cuccureddu, indossò tutti i numeri tranne 9 e 11, la frase di Boniperti, prese il posto di Allegri

L’ex difensore della Juventus, con cui ha vinto sei scudetti e una coppa Uefa, per anni è stato anche allenatore, in Nazionale fu fatto fuori dopo i Mondiali ‘78

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il grande rimpianto è quello di non aver mai vinto la coppa dei Campioni, pur avendola giocata sei volte, ma sul resto non può lamentarsi Antonello Cuccureddu, oggi 77enne (li ha compiuti il 4 ottobre), ex difensore della Juve (dove ha giocato per 12 stagioni vincendo 6 scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Coppa UEFA), che ha vestito anche le maglie di Torres, Brescia, Fiorentina e Novara, oltre a disputare il Mondiale del 1978 con la Nazionale italiana.

La carriera di Cuccureddu

A 15 anni giocava ancora col padre, a 20 esordì in Coppa delle Fiere con la Juventus a Berlino Ovest. L’esordio in A in quella Cagliari che per lui, nato ad Alghero, rappresentava tanto: nel vecchio stadio Amsicora fece anche gol ad Albertosi.: “Era il grande Cagliari di Gigi Riva che vinse lo scudetto, quella rete ancora me la sogno – raccontò proprio a Virgilio Sport – Non pensavo di giocare alla vigilia della gara. Eravamo in svantaggio, nel finale mi arrivò una palla e io infilai Albertosi. Diciamo che ha rappresentato quella rete un po’ il mio trampolino”.

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Quel giorno Cuccureddu indossava la maglia n.10, che in seguito avrebbero avuto i vari Platini e Del Piero ma durante la sua carriera ha indossato tutti i numeri di maglia: “Tranne i numeri 1, 9 e 11 le altre le ho indossate tutte. Avevo le caratteristiche di giocatore polivalente che poteva giocare a destra o sinistra anche se io prediligevo giocare da centrocampista”.

Il rapporto con Boniperti Agrodolce l’avventura in Nazionale, terzo ai Mondiali d’Argentina del ’78 ma poi fu fatto fuori e perse l’occasione di vincere la coppa del Mondo in Spagna nell’82. La sua nazionale si chiamava Juve e il suo “padrino” Giampiero Boniperti.: “Lui è stato un padre per me, fui il primo giocatore al quale lui da presidente fece il contratto. Io arrivavo dal Brescia e una volta giunto alla sede della Juve salendo le scale per arrivare nel suo ufficio capii subito cosa significava entrare a far parte di una società così importante. Ripeto mi bastò salire quelle scale. Ricordo quando mi contattò qualche giorno per telefono per darmi l’appuntamento. Quando entrai nel suo ufficio mi chiese come stava la mia famiglia e altro e aveva il contratto già pronto sulla scrivania. Poi, all’improvviso mi disse, Antonello firma qui. E io firmai subito. Sa a vent’anni, arrivare a Torino con la mia 500, durante il viaggio non vedevo l’ora d’arrivare e mi dicevo tra me e me ma sarà vero? Per me era un sogno, era da bambino che giocavo con le figurine e mi sentivo juventino”.

La carriera da allenatore

Dopo aver smesso ha guidato da allenatore diverse squadre, tra cui la Primavera della Juventus, il Crotone e il Grosseto (portandoli in Serie B), l’Avellino, la Torres e il Perugia. Cinque anni con la Primavera della Juve, poi l’Acireale e la Ternana, in B (“Portai il Crotone in serie B e andai in Libia, a Tripoli, dal presidente Gheddafi, juventino, fu un campionato molto particolare. Rientrai in Italia in Serie C1, ad Avellino, andai via che eravamo quasi ai playoff. Quindi la Torres, ai playoff in C1”). Lui ricorda: “Subentrai a Grosseto, voluto dal presidente Camilli, in C1, quella squadra era allenata da Allegri. Esonerato lui, fu io a portarla in Serie B. Lasciai perché ebbi un’offerta dalla A, era quasi fatta, oggi non faccio il nome. Altrimenti avrei continuato in maremma e chissà come sarebbe andata la carriera. Mi ritrovai allora ad allenare il Perugia in C1, portato ai playoff”.

Cosa fa oggi Cuccureddu

È tornato nella sua Alghero, dove si dedica all’insegnamento del calcio per i più giovan: “La nostra struttura è ad Alghero nella zona Mariapia ed ha il campo in terra battuta anche se abbiamo in progetto di fare il sintetico e sta nascendo una vera cittadella dello sport. Da ragazzo cercavo di imitare Sivori, giocavo con i calzettoni abbassati come lui. Poi, pensi, ho esordito in Serie A proprio con la sua maglia, la numero 10. Segnando pure. È per questo che io dico sempre ai miei ragazzi della scuola calcio, qui ad Alghero, che se uno ha un sogno deve fare di tutto per coltivarlo