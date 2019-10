Che gaffe di Vieri sul Milan, poi attacca l'arbitro di Inter-Juve

Non solo Inter-Juve, il tema forte di questi giorni in serie A resta sempre la crisi del Milan e i tentennamenti della società che nonostante la vittoria di Marassi col Genoa sa di avere gli occhi puntati addosso da parte di tifosi e opinionisti. Il nervosismo in casa rossonera è dimostrato da tanti episodi ma Boban, Maldini, Scaroni e la proprietà sembrano aver preso la decisione definitiva.

L’ESONERO – Tutti i giornali oggi parlano dell’imminente esonero di Giampaolo, che avrebbe fallito in questi pochi mesi, e a breve si attende l’ufficializzazione del nuovo tecnico. Una notizia che circolava da tempo nonostante a caldo fosse stata confermata la fiducia all’allenatore rossonero.

LA NOTIZIA – Tutti sapevano già ieri sera che per Giampaolo c’erano le ore contate, tutti tranne Christian Vieri. L’ex bomber, ospite fisso a Tiki Taka – il talk sportivo di Italia1 condotto da Pierluigi Pardo – ha avuto un alterco con Pellegatti che invocava il licenziamento del tecnico.

LA GAFFE – E così proprio mentre sui principali siti d’informazione già uscivano le notizie sull’addio a Giampaolo, Vieri smentiva tutte le voci di esonero: “Ero a cena due settimane fa con Maldini e non ha assolutamente problemi con Boban e la vedono allo stesso modo su Giampaolo”.

IL BIG-MATCH – Vieri si è rifatto poi parlando della partitissima tra Inter e Juve ed ha attaccato l’arbitro Rocchi per un grave errore, nonostante la direzione globale sia stata ottima: “Il fallo di Emre Can su Bastoni era da rosso”. Il giocatore della Juve infatti è andato a colpire coi tacchetti il polpaccio dell’interista rimediando solo un giallo. Errore anche del Var che in questo caso aveva il dovere di intervenire.

JUVE SUPERIORE – Vieri infine ha elogiato la Juve dopo il successo di San Siro: “La Juventus è la squadra più forte, la rosa della Juventus è stra-forte. La Juve è solida e sta migliorando partita dopo partita, è dura battere questa squadra. Se giocare queste partite cambia qualcosa? Noi ci alleniamo per fare queste partite qua. Quelli con personalità fanno bene queste partite, vedi Higuain che è entrato e ha segnato. Anche Dybala ha giocato una grandissima partita. L’Inter però deve continuare così: ha cominciato alla grande”.

