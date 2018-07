Che spavento per il Venezia!

Si è concluso con uno spavento non da poco il ritiro del Venezia in Trentino. Lo riferisce il 'Gazzettino'.

"Mercoledì sera infatti, ripartito all’ora di cena da Pergine Valsugana dopo il 2-0 nel test con la Virtus Vecomp, poco dopo le 23 il pullman arancioneroverde all’altezza dello svincolo della Castellana della tangenziale di Mestre ha improvvisamente sbandato per il fragoroso scoppio di una gomma. Nessun urto ma attimi di apprensione tra i giocatori, con l’autista costretto a fermarsi in corsia di emergenza posizionando sulla carreggiata i segnali per evidenziare agli automobilisti la sosta forzata" vi legge.

In estate il Venezia ha cambiato allenatore passando da Filippo Inzaghi a Stefano Vecchi.

SPORTAL.IT | 27-07-2018 10:35