Sofia Raffaeli, che spavento: incidente sull'A14 al rientro dai mondiali, un taglio a un braccio e allenamenti sospesi

Dopo la trionfale spedizione di Francoforte, dove ha vinto un bronzo e un argento, Sofia Raffaeli è rimasta coinvolta in un incidente mentre tornava sul pulmino della federazione. Ma non ha riportato danni

Dalle medaglie mondiali allo spavento più grande: il ritorno a casa di Sofia Raffaeli non è stato scevro da preoccupazioni, perché la fuoriclasse della ginnastica ritmica azzurra è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto il 16 agosto scorso. L’impatto tra il pulmino della federazione (nel quale viaggiavano l’atleta, il fisioterapista Michele Ragni e l’allenatrice Serena Ottaviani) e un mezzo pesante si è verificato sull’A14 nel tratto compreso tra Forlì e Cesena, e sulle prime aveva preoccupato e non poco gli addetti ai lavori della Federginnastica, dal momento che il mezzo sul quale viaggiavano i propri tesserati ha riportato numerosi danni.

Solo una lieve ferita al braccio, ma riposo obbligato

Raffaelli era seduta su uno dei sedili posteriori e ha riportato un taglio al braccio e qualche lieve contusione. Immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, ha ricevuto le cure del caso ed è stata dimessa dopo pochi minuti. Le sue condizioni sono buone, ma chiaramente in questa fase ha dovuto interrompere la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, con il via della stagione di Serie A previsto per il fine settimana 17-18 ottobre a Terni (Sofia gareggia con la Ginnastica Fabriano).

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“Sofia sta bene, possiamo rassicurare tutti sul fatto che non ha subito alcun danno rilevante”, ha fatto sapere Maila Morosin, direttrice tecnica della società fabrianese. “L’incidente stradale non ha avuto conseguenze per i passeggeri e a breve riprenderemo con gli allenamenti”. Raffaelli peraltro ha voluto rassicurare tutte le compagne presentandosi al PalaCesari nei giorni scorsi, per quella che è stata anche la prima occasione di ritrovo dopo la favolosa campagna iridata di Francoforte, dove l’atleta azzurra ha conquistato un bronzo nell’all around e un argento nel cerchio.

Sofia già proiettata verso LA28: “Un sogno…”

I risultati ottenuti in terra tedesca hanno consentito a Sofia di ottenere una delle prime carte italiane per i giochi di Los Angeles 2028. Un sogno ad occhi aperti, quello vissuto da Raffaeli, che pure ha dovuto scontrarsi con il grosso spavento corso durante il viaggio di ritorno in Italia. “Non mi sono ancora resa conto che potrei andare alle mie seconde olimpiadi”, ha affermato dopo la competizione di Francoforte.

“In questi due anni spero di lavorare per migliorarmi e prendermi il tempo per fare il mio meglio. Già andare a Parigi per me ha rappresentato qualcosa di unico e irripetibile allo stesso tempo, e sapere di poter avere un’altra opportunità olimpica è qualcosa di incredibile. Un altro sogno che penso e spero che possa diventare realtà, anche se dovrò lavorare molto per realizzarlo”.

A Parigi, sotto la guida di Claudia Mancinelli, Raffaeli conquistò il bronzo nell’all around, prima italiana di sempre a vincere una medaglia individuale nella ritma ai giochi. Adesso, sotto la guida di Amina Zaripova, proverà a concedere il bis a Los Angeles.