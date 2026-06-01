Per quale squadra tifa Flavio Cobolli, vincitore della Coppa Davis con l'Italia e ai quarti del Roland Garros

Prima di dedicarsi in via esclusiva al tennis, Flavio Cobolli ha sognato di indossare a maglia della Roma in Serie A. Un obiettivo più che un sogno, considerato che fino all’età di 13 anni aveva condiviso lo spogliatoio di una generazione di fenomeni che sono diventati protagonisti del campionato italiano e non solo. Il vincitore della Coppa Davis con l’Italia era una promessa autentica del calcio, giocava da terzino e fino a 13 anni anche lui era convinto che quella potesse essere la sua strada. Ma il calcio chiama a un lavoro corale, dovrebbe allontanare certi individualismi e una militanza che premia i singoli rispetto alla squadra. Forse per questa ragione, quel ragazzino appena adolescente aveva deciso di dedicarsi a uno sport individuale, il tennis.

Che squadra tifa Flavio Cobolli

Il tennista romano da adolescente aveva dimostrato un talento calcistico spiccato, tanto da giocare fino a 13 anni e mezzo nel settore giovanile della Roma con futuri talento giallorossi del vivaio come Edoardo Bove e Riccardo Calafiori, che oggi milita nell’Arsenal dopo essere approdato in Serie A e di aver conquistato la maglia del Bologna e della Nazionale.