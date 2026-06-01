Per quale squadra tifa Flavio Cobolli, vincitore della Coppa Davis con l'Italia e ai quarti del Roland Garros

Prima di dedicarsi in via esclusiva al tennis, Flavio Cobolli ha sognato di indossare a maglia della Roma in Serie A. Un obiettivo più che un sogno, considerato che fino all’età di 13 anni aveva condiviso lo spogliatoio di una generazione di fenomeni che sono diventati protagonisti del campionato italiano e non solo. Il vincitore della Coppa Davis con l’Italia era una promessa autentica del calcio, giocava da terzino e fino a 13 anni anche lui era convinto che quella potesse essere la sua strada. Ma il calcio chiama a un lavoro corale, dovrebbe allontanare certi individualismi e una militanza che premia i singoli rispetto alla squadra. Forse per questa ragione, quel ragazzino appena adolescente aveva deciso di dedicarsi a uno sport individuale, il tennis.
- Che squadra tifa Flavio Cobolli
- La finale di Champions e il Roland Garros
- Chi è Flavio Cobolli, ex talento della Roma
Che squadra tifa Flavio Cobolli
Il tennista romano da adolescente aveva dimostrato un talento calcistico spiccato, tanto da giocare fino a 13 anni e mezzo nel settore giovanile della Roma con futuri talento giallorossi del vivaio come Edoardo Bove e Riccardo Calafiori, che oggi milita nell’Arsenal dopo essere approdato in Serie A e di aver conquistato la maglia del Bologna e della Nazionale.
L’attenzione nei riguardi della Roma, è rimasta costante per Cobolli il quale aveva svelato come trascorre il suo tempo libero quando è lontano dai campi in cemento di Flushing Meadow, lo scorso anno durante una conferenza. “Nel tempo libero me ne vado al Roma Club”, aveva dichiarato l’ex grande rimpianto di Bruno Conti, responsabile del settore giovanile a suo tempo.
La finale di Champions e il Roland Garros
“Se vincete la Champions non fate troppo casino, lasciatemi dormire…“, aveva detto Cobolli prima degli ottavi di finale del Roland Garros per la prima volta, ma anche nello stadio Philippe Chatrier, non scorda i suoi trascorsi calcistici.
Nel giorno della finale di Champions a Budapest vinta dal PSG ai rigori contro l’Arsenal, il romano ha voluto dire la sua nell’intervista post partita con Learner Tien. “Oggi non voglio parlare di tennis… c’è la finale di Champions League – ha ironizzato Cobolli, parlando direttamente al pubblico del Centrale -. Prima di giocare a tennis, ho giocato a calcio con Riccardo Calafiori (che milita nell’Arsenal, ndr) ma mi piacciono molto il PSG e Luis Enrique. Spero ci siano tanti gol. Ma non fate troppo casino, se vincete, lasciatemi dormire…”.
Anche sul campo, infatti, il pubblico francese si è abbandonato ad alcune esternazioni non proprio tennistiche che hanno rischiato di deconcentrare Flavio dall’obiettivo e dal risultato finale.
Chi è Flavio Cobolli, ex talento della Roma
Nato a Firenze e allenato da papà Stefano, maestro di tennis ed ex professionista, Flavio è legato alla Roma per ragioni affettive profonde che trascendono la dimensione del tifo. Ha indossato la maglia delle giovanili ma soprattutto i suoi migliori amici li ha conosciuti in quella esperienza così arricchente e positiva in quegli anni adolescenziali pur avendo scelto come base Subiaco, il piccolo centro dell’Alto Lazio.
Ha seguito la squadra a Tirana nella finale della prima storica Conference League nel 2022. Cobolli ha anche giocato nelle giovanili giallorosse fino a 13 anni e mezzo; a 11 anni segnò anche in un derby: “Ero un terzino che correva tanto, ma pauroso nei contrasti: uscivo sempre dal campo col completino pulito”, aveva ricordato.
La scelta di lasciare il calcio fu dovuta al fatto che gli piace vincere da solo; rimane molto amico di Edoardo Bove, centrocampista della Roma. Il suo tennista preferito è Novak Djokovic, quello che più vorrebbe sfidare in campo, ma ammira molto anche Taylor Fritz.