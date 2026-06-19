Che squadra tifa Max Pezzali, l'ex 883 che con il calcio ha imparato ad affrontare la vita

Dalla fede nerazzurra al tour Max Forever che riempie gli stadi italiani: il legame tra Max Pezzali e il calcio racconta una storia di passione, rivincite e seconde occasioni

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

C’è sempre un secondo tempo, nel calcio come nella vita. Lo ha cantato, ma soprattutto lo ha vissuto sulla propria pelle Max Pezzali. Gli 883, il travolgente successo degli anni Novanta insieme a Mauro Repetto, le notti magiche del Festivalbar e i concerti all’Acquafan di Riccione: chi era adolescente in quegli anni conserva ancora oggi ricordi vividi di quelle stagioni irripetibili. Le nuove generazioni, invece, hanno scoperto quel mondo grazie alla serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, firmata da Sydney Sibilia. In mezzo ci sono stati la separazione da Repetto, i momenti difficili e la capacità di rialzarsi e reinventarsi. È il secondo tempo del ragazzo sognatore di Pavia che, oggi, a 58 anni, emoziona, unisce generazioni, e riempie gli stadi italiani con il tour Max Forever. Il legame tra Pezzali e il calcio, del resto, non è mai stato un mistero. Da sempre tifoso dell’Inter, è stato spesso ospite nel salotto di “Quelli che il calcio”, storica trasmissione della Rai che accompagnava le domeniche degli appassionati in un’epoca in cui il campionato si viveva ancora quasi interamente in contemporanea, prima dell’avvento del cosiddetto calcio spezzatino.

Max Pezzali, il ritorno di un’icona degli anni Novanta

E no, questa volta nessuno ha ucciso l’Uomo Ragno. Max Pezzali sta regalando una “lunga estate caldissima” ai fan della prima ora, quelli cresciuti con le sue canzoni, diventate la colonna sonora di un’epoca che non c’è più ma che continua a vivere nei ricordi di un’intera generazione. Ogni brano dell’ex 883 racconta uno spaccato di vita quotidiana in cui chi ha attraversato i magici anni Novanta si riconosce. È il racconto di una provincia che si fa capitale, di sogni semplici e universali, come se tutte le strade del mondo portassero a Pavia. Perché la sua Pavia, in fondo, è ovunque: la si ritrova in ogni città italiana, da Nord a Sud, da Est a Ovest.

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Max Forever è molto più di un tour: è un viaggio lungo lo Stivale, raccontato in musica con leggerezza e nello stesso tempo profondo. Il segreto del suo successo è tutto nella risposta del pubblico, tornato in massa ad ascoltare e a cantare a squarciagola quei testi imparati a memoria da ragazzi e mai dimenticati. Sì, perché le canzoni di Pezzali non appartengono al passato: continuano a parlare al presente, trasformando ogni concerto in una grande festa.

“Max Forever”, il tour: stadi sold out

Max si è già esibito all’Allianz Stadium, casa della Juventus. E continuerà il suo viaggio senza sosta fino al 12 luglio, quando saluterà il pubblico nel suo stadio: il mitico San Siro. La prossima tappa è in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, tempio del Napoli: l’appuntamento è fissato per venerdì 19 giugno, ma i biglietti sono andati esauriti da tempo. Stessa sorte per l’Olimpico di Roma, dove sono previste due date consecutive, il 23 e il 24 giugno, entrambe sold out.

A seguire sarà la volta dello Dall’Ara di Bologna (27 e 28 giugno), del Franco Scoglio di Messina (1 e 2 luglio), del San Nicola di Bari (5 luglio) e dell’Euganeo di Padova (8 e 9 luglio), prima del gran finale al Meazza di Milano. Le ultime due serate, in programma l’11 e il 12 luglio, sono già entrambe esaurite, a conferma di un entusiasmo che accompagna Max Pezzali in uno dei momenti più felici della sua carriera.

Il calcio nelle canzoni di Max Pezzali: una metafora della vita

La ricerca costante del calcio come metafora della vita. Max Pezzali conquista perché ha sempre cantato se stesso e le sue passioni. Passioni che sono poi quelle della stragrande maggioranza degli italiani, privati per la terza volta consecutiva della gioia dei Mondiali. Gli Anni d’oro del grande Real, che oggi potrebbero trasformarsi negli Anni d’oro di Messi e Ronaldo. E La dura legge del gol, una lezione ancora attualissima. Perché “fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono”.

Che squadra tifa Max Pezzali: il legame con l’Inter

Max Pezzali, la cui storia presto tornerà sul piccolo schermo con “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, è da sempre un gran tifoso dell’Inter. Assiduo frequentatore di San Siro, per celebrare lo scudetto vinto nel 2020/21 ha scritto l’inno I M INTER (Yes I M) con Claudio Cecchetto e Mirko Mengozzi e successivamente ha anche rivisitato ‘Gli Anni’ cantando gli anni d’oro di Lauti e Thuram, di Dimash e Bastoni.