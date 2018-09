Che succede nel cielo di Fortnite? Ecco le sorprese di Epic Games

Sguardo fisso sul cielo di Fortnite… Cari lettori aprite bene gli occhi e fate molta attenzione perché nei prossimi giorni potrete notare un fenomeno a dir poco speciale… Il titolo di Epic Games, infatti, potrebbe riservare qualche sorpresa ai suoi fan, colorando i cieli con particolari fuochi d’artificio: questi, una volta sparati in aria, formeranno il disegno di un lama, la mascotte di Fortnite.

Non conosciamo ancora i dettagli di questo strano fenomeno, ma è facile che si tratti di uno speciale evento in game per chiudere in festa la Stagione 5 e lanciare in bellezza la sesta. Quindi non fatevi distrarre e, se sarete fortunati, godetevi lo spettacolo pirotecnico!

Quello che possiamo dirvi, però, è che il 5 ottobre arriverà sugli scaffali un nuovo bundle Nintendo Switch con oggetti speciali del gioco. Nel set c’è una console Nintendo Switch, 1.000 V-Buck (valuta ufficiale di Fortnite) e il Pacchetto Doppia Elica – che comprende un Costume esclusivo, un Dorso Decorativo, un Deltaplano e un Piccone. Potrete utilizzare i V-Buck per comprare un Pass Battaglia che sblocca altri contenuti per il gioco free-to-play, oppure altri oggetti di gioco.

It’s a bundle royale! A #NintendoSwitch #Fortnite bundle including special in-game items and 1,000 V-Bucks will make the jump into stores on 10/05. https://t.co/5049PRWbjr pic.twitter.com/qoraUQA5DO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 settembre 2018

HF4 | 19-09-2018 08:30