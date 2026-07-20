Che voto dai a questa edizione dei Mondiali? Tutto bello o tutto brutto? Vota il sondaggio

Che Mondiale è stato? Bellissimo, bruttissimo o così così? Dai un voto scegliendo una delle opzioni del nostro sondaggio

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Va in archivio l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio. L’ennesima edizione senza l’Italia e che già di per sé rischiava di essere particolarmente ostica da guardare per noi orfani della Nazionale azzurra. Il carrozzone, animato per la prima volta da qualcosa come 48 squadre (!), è durato quasi un mese e praticamente ogni giorno ha garantito partite spalmate su varie fasce orarie. E già questo ha impedito di averne una visione decente, dato che almeno metà delle partite del primo lunghissimo turno, sono state trasmesse a orari impossibili nel cuore della notte italiana.

Lo spettacolo è filato via senza grandissimi sussulti. Chi doveva passare il primo turno, è passato. Chi doveva essere preso a pallate, è stato preso a pallate. Poi negli inediti sedicesimi di finale la prima sorpresa con il ko tedesco, l’uscita abbastanza precoce del Brasile (uno dei più scarsi di sempre, pur con Ancelotti in panca); l’avanzata senza particolari sussulti delle 4 favorite della vigilia: Spagna, Francia, Inghilterra e – in modo più sgangherato – Argentina che ha dovuto accendere vari ceri alla buona sorte e al var. La finale è stato il degno epilogo: gioco poco, pochi tiri in porta, lunghe camminate con la palla che stazionava sulla tre quarti, qualche lampo di classe. Ha vinto la squadra più completa e più organizzata, che non perde praticamente mai e non subisce un gol neanche contro sua maestà Messi (e nemmeno da CR7). La squadra che ha eliminato la Francia, grande favorita e ha dato il benservito alle due leggende viventi del calcio (che probabilmente erano al loro ultimo mondiale). Onore alla Spagna quindi, ma onestamente il parterre non è che sia destinato a lasciare memorie indelebili nei calciofili.

Insomma un Mondiale che ha rispettato le attese della vigilia: tantissimo caldo, poco interesse degli americani, la presenza ingombrante di Trump, l’onnipresenza di Infantino, la novità del cooling break (che si spera rimanga solo un episodio); tantissime partite. Ma c’è stato spettacolo? Il pubblico (italiano) ha gradito? Noi proponiamo questo sondaggio per capire il livello di gradimento: si va da 10 se è piaciuto tutto (gioco visto in campo, organizzazione generale e anche le telecronache di Adani) a 0 se proprio tutto è andato di traverso. Votate votate votate