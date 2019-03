Chelsea alla napoletana: Higuain e Jorginho salvano Sarri

Maurizio Sarri resiste un’altra settimana sulla panchina del Chelsea. I suoi Blues ottengono una vittoria cruciale a Craven Cottage contro il Fulham penultimo (e privo di Ranieri, esonerato in settimana) imponendosi per 2-1 grazie alle reti dei due ex Napoli fedelissimi del mister toscano,Gonzalo Higuain e Jorginho. Ma è decisivo anche il portiere Kepa, ritornato titolare dopo il grande rifiuto durante la finale di coppa di Lega contro il Manchester United.

Il Chelsea passa in vantaggio al 20′ grazie al Pipita, che finalizza di destro una bella azione confezionata da Kante e Azpiliqueta. Al 28′ i padroni di casa pareggiano con Chambers sugli sviluppi di un corner, ma appena tre minuti più tardi Jorginho indovina uno splendido tiro all’incrocio da fuori area che fissa il risultato sul 2-1. Nella ripresa tanta soffenza per i Blues, più volte salvati dalle parate di Kepa: nel finale il Fulham pareggia con Sessegnon ma la rete è annullata per fuorigioco, per il sollievo di Sarri.

In classifica il Chelsea risale a quota 56 e ora è solo a un punto dall’Arsenal quinto e a 2 dal Manchester United quarto e in zona Champions. Inoltre la squadra di Sarri ha una partita da recuperare contro il Brighton ed è quindi potenzialmente quarta in classifica.

A Sky Sarri ha così chiuso una volta per tutte il caso Kepa. “Ha fatto un errore e ha pagato rimanendo in panchina nel turno infrasettimanale, la questione è da chiudere in questo momento altrimenti avrei dovuto lasciarlo fuori squadra fino al termine della stagione. Adesso la questione è chiusa”.

“Negli ultimi quattro match abbiamo fatto bene, stiamo lottando. Ora siamo a soli due punti dalla zona Champions. Con il Manchester City abbiamo giocato allo stesso livello, abbiamo vinto contro il Tottenham e vinto oggi. Il livello di fiducia sta crescendo ma dobbiamo continuare così. Con il Fulham non era semplice ma abbiamo fatto bene per un’ora, poi la squadra era molto stanca, probabilmente per gli impegni degli ultimi sette giorni. Jorginho? Sono molto contento che abbia trovato il gol oggi. E’ un grande giocatore e uno dei migliori in Europa nella sua posizione, ma sappiamo che non è facile adattarsi a un nuovo campionato e ci vuole tempo”.

