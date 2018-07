Chelsea, altro dispetto a Conte

Il Chelsea è l’unica big d’Europa ancora senza allenatore, quando all’inizio della Premier League manca un mese e il raduno dei Blues è sempre più vicino, essendo fissato per il 9 luglio. Proprio questa data impone alla società di imprimere una svolta in un senso o nell’altro, anche per sbloccare il mercato: avanti con Conte o provare a sbloccare la trattativa con il Napoli per arrivare a Sarri? Tutto lascia pensare alla seconda ipotesi, compreso l’ultimo dettaglio, svelato dal 'Times', che riguarda proprio il giorno della ripresa dell’attività in vista della nuova stagione.

Conte aveva infatti fissato il raduno per l'inizio della settimana, ma non è stato informato dalla società delle intenzioni diverse del club, che ha convocato per il fine settimana i giocatori che hanno preso parte al Mondiale, venendo eliminati prima dei quarti di finale, per testarne la condizione. Non insomma un vero raduno, dato che avverrà solo alla presenza dello staff medico (e non dell'allenatore…), ma un altro segnale della distanza sempre più ampia tra il club e Conte.



SPORTAL.IT | 05-07-2018 21:20