Chelsea, anche Sarri tifa Napoli

Sarri si gode il momento. Il Chelsea ha vinto sul campo dello Slavia Praga, ipotecando il passaggio alle semifinali di Europa League: "Stiamo avendo grande continuità grazie anche a due/tre giocatori giovani, freschi che ci stanno dando una grande mano in questo momento", le sue parole a Sky Sport.

L'ex tecnico del Napoli ha fiducia in una possibile rimonta della sua ex squadra: "L'Arsenal è una squadra molto forte che difficilmente subisce tre reti, ma conosco bene il Napoli ed il San Paolo che con la sua forza può creare l'occasione giusta. Hanno tutte le carte in regola per rimontare".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 08:08