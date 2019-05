Chelsea-Arsenal, finale Europa League 2019: dove vederla in tv

Si giocherà mercoledì 29 maggio alle ore 21.00 a Baku, in Azerbaigian, la finalissima dell’Europa League. In campo due formazioni londinesi, Chelsea ed Arsenal. Ad arbitrare la sfida sarà l’italiano Gianluca Rocchi.

Il Chelsea inoltre è allenato da Maurizio Sarri, invece l’Arsenal è guidato da Unai Emery, già vittorioso in questa competizione sulla panchina del Siviglia.

La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 ed in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport canale 251, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su tv8.it ed in abbonamento su SkyGo.

DOVE VEDERE LA FINALE DI EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

Finale Europa League di calcio

Mercoledì 29 maggio ore 21.00

Chelsea-Arsenal (a Baku, in Azerbaigian)

Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport canale 251

Diretta streaming su tv8.it e SkyGo

VIRGILIO SPORT | 28-05-2019 15:15