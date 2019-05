Chelsea-Arsenal, probabili formazioni

Tutto pronto a Baku per la finalissima di Europa League. Di fronte Chelsea e Arsenal (si tratta della seconda volta che due inglesi si trovano di fronte nell'ultimo atto di Coppa Uefa/Europa League, erà già accaduto nel 1972).

Sarri cerca il primo titolo della sua carriera. Molto nervoso alla vigilia (infastidito per la presenza delle telecamere durante l'ultimo allenamento), si affiderà al consueto 4-3-3 con Pedro, Giroud e Hazard in avanti (niente Higuain). Emery, vincitore, per tre volte dell'Europa League (con il Siviglia), punterà sul 3-4-1-2 con Ozil alle spalle di Lacazette e Aubameyang.

CHELSEA-ARSENAL, oggi ore 21.00

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso, Kovačić, Jorginho, Barkley, Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil, Lacazette, Aubameyang. All. Emery

