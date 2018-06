Laurent Blanc sarà il nuovo allenatore del Chelsea. Secondo quanto riferito dal Sun e da Sky, i Blues si sarebbero accordati con l'ex commissario tecnico della Francia, che non allena dal 2016, dopo l'addio al Psg.

Il mister leccese sarà liquidato con una buonuscita da quasi 20 milioni di euro. Salta quindi la trattativa per Maurizio Sarri, bocciato, secondo le voci, in particolare per le accuse di omofobia dopo il litigio con Mancini nel 2016.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 16:40