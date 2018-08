Chelsea, c'è pure il portiere

Prima o poi sarebbe dovuto succedere e allora ecco che il mercato del Chelsea si è sbloccato. Quasi al termine di un’estate di passione per i tifosi del blues, che ha visto l’ufficializzazione del nuovo allenatore, Maurizio Sarri, solo dopo la metà di luglio, a 48 ore dalla fine della sessione di trasferimenti in Inghilterra, e dopo il brutto ko nel Community Shield contro il Manchester City, ecco che fioccano gli acquisti. Imminente l’arrivo di Mateo Kovacic in prestito dal Real Madrid, club che si appresta ad accogliere Thibaut Courtois, il portiere belga in arrivo proprio dal Chelsea, già pronto a mettere le mani sul sostituto.

Si tratta di Kepa Arrizabalaga, classe ’94, promettente estremo difensore dell’Athletic Bilbao, curiosamente vicino al trasferimento proprio al Real Madrid lo scorso gennaio, prima che la trattativa saltasse per volere di Zinedine Zidane, deciso a valorizzare Keylor Navas, ora sulla lista dei partenti. Secondo quanto riportato da 'Radio Onda Cero', il Chelsea verserà già mercoledì mattina l’ammontare della clausola rescissoria presente sul contratto di Kepa, pari a 80 milioni. Sfuma quindi la possibilità che a Londra arrivi dal Milan Pepe Reina, fedelissimo di Sarri durante la comune esperienza al Napoli.

SPORTAL.IT | 07-08-2018 17:25