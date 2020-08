Chelsea colpito dal Coronavirus: 4 positivi, 8 in quarantena

L’incubo Coronavirus torna a far capolino anche in Premier League: dopo aver appreso della positività di Paul Pogba, c’è da affrontare un serio problema in casa Chelsea che coinvolge ben otto membri della squadra.

Tutte queste otto persone si trovano attualmente in stato di quarantena e, quattro di loro, sono risultate positive al Covid-19 secondo quanto appreso da Goal.

Al momento si sa poco sulla vicenda: Mount, Abraham, Pulisic e Tomori sono alcuni dei componenti della rosa in quarantena, ma non è chiaro se siano stati o meno vittime del contagio.

Una notizia che arriva proprio nel giorno dell’annuncio del governo inglese che i ‘Blues’ avrebbero fatto parte di un programma pilota per tornare ad accogliere i tifosi negli stadi, progetto che alla luce degli ultimi avvenimenti è a forte rischio.

C’è la possibilità che la quarantena sia solo una forma necessaria per il rispetto delle norme di contenimento del virus, che prevedono l’isolamento della durata di 14 giorni per chi rientra da un Paese estero presente nella lista di quelli a rischio.

Mount e Abraham, peraltro, erano stati convocati da Southgate per gli imminenti impegni di Nations League che l’Inghilterra dovrà affrontare contro Islanda e Danimarca.

OMNISPORT | 27-08-2020 15:01