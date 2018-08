Chelsea, Courtois travolto dagli insulti

Thibaut Courtois ha salutato su Instagram i suoi ormai ex tifosi del Chelsea: "Vorrei esprimere la mia gratitudine per i quattro anni fantastici che ho passato qui: il Chelsea avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. E voglio ringraziare anche i tifosi per il loro grande sostegno in questi anni. Spero capiate che stare più vicino ai miei figli sia stato fondamentale nella mia decisione".

Il portiere belga passato al Real Madrid ha però ricevuto come risposta una valanga di insulti da parte dei tifosi Blues, e ha deciso di cancellare il post. I fans non hanno perdonato all'estremo difensore l'atteggiamento tenuto nelle ultime settimane, quando si è rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza nel 2019.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 11:50